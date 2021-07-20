Стало відомо, що принц Гаррі, який протягом року таємно писав мемуари, продав їх видавництву Penguin Random House за 20 мільйонів доларів. Про це повідомляє Page Six. При цьому виторг від продажу книги 36-річний принц пообіцяв передати на благодійність. Своєму співавтору, американському письменнику, журналісту та лауреату Пулітцерівської премії Джей Пі Моерінгеру, Гаррі виділив мільйон доларів як аванс. Скільки Його Високість залишить грошей собі — невідомо.

«Принц Гаррі використовував свій надзвичайний життєвий досвід принца, солдата і компетентного захисника соціальних проблем, зарекомендувавши себе як світовий лідер, визнаний за його сміливість і відкритість. Саме з цієї причини ми раді опублікувати його чесну і зворушливу історію», — йдеться в заяві видавничого дому. Книга буде опублікована у 2022 році.

Королівську родину, яка ще не оговталася після низки скандальних інтерв'ю Гаррі та його дружини Меган Маркл, що звинувачували родичів у черствості та расизмі, новина про нові одкровення пари застала зненацька. Гаррі не попереджав про свої плани ні свого батька принца Чарльза, ні бабусю-королеву. У палаці про це дізналися з повідомлень преси. І тепер там панує хаос і страх. Принц пообіцяв розповісти всю правду. Але уявлення про правду у Сассексів та інших членів королівської сім'ї можуть бути різні.

Герцог Сассекський сказав, що поділиться «злетами та падіннями, помилками, уроками, які він отримав». Джерело у Букінгемському палаці висловило здивування, оскільки Гаррі «ніколи не був з тих, хто добровільно визнавав» будь-які помилки, і провів останні три роки, «звинувачуючи всіх, крім себе і своєї дружини», у катастрофічному краху стосунків з родиною.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Ми не планували»: Меган Маркл і принца Гаррі знову спіймали на брехні.

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