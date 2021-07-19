«Ми не планували»: Меган Маркл і принца Гаррі знову спіймали на брехні

Меган Маркл планувала співпрацю з американським стрімінговим сервісом Netflix ще у 2018 році. За інформацією поінформованого джерела видання The Telegraph, колишня американська актриса почала переговори з цією компанією через кілька місяців після свого весілля з принцом Гаррі. Вони стосувалися створення мультсеріалу, про створення якого Маркл оголосила днями. Роботу над потенційним проєктом вели люди, що представляють інтереси Меган в США. Своєму майбутньому співпродюсерові Девіду Фернішу, чоловіку співака Елтона Джона, Меган розповіла про проєкт ще до від'їзду в США.

Про укладення контракту з Netflix подружжя офіційно заявило у вересні минулого року. Причому у своєму інтерв'ю Опрі Уїнфрі вони не зізналися, що угода планувалася задовго до офіційного виходу герцога і герцогині Сассекських зі складу королівської сім'ї. У бесіді з телеведучою онук королеви Єлизавети сказав, що підписання прибуткових комерційних угод «ніколи не було їх наміром».

«Ми цього не планували. Це було запропоновано нам іншими людьми, коли моя сім'я буквально відрізала моє фінансування, і я був змушений забезпечувати нашу безпеку … Ми не думали про це … Було багато різних варіантів. І, знаєте, з моєї точки зору, все, що мені було потрібно, це досить грошей, щоб мати можливість платити за охорону, щоб моя сім'я була в безпеці», — говорив Гаррі.

Раніше, всупереч скаргам принца, стало відомо, що його батько принц Чарльз продовжував фінансово підтримувати сім'ю свого молодшого сина після її переїзду до Америки. Крім того, принц Гаррі та Меган Маркл продовжували отримувати частину доходу принца Чарльза від герцогства Корнуолл (нерухомості, що традиційно належить спадкоємцю британського престолу) вже після того, як припинили виконувати обов'язки старших членів королівської сім'ї.

Зараз представники Гаррі та Меган кажуть, що у 2018 році переговори стосувалися тільки одного мультсеріалу «Перл». Мовляв, спочатку він був лише одним з багатьох творчих ініціатив герцогині Сассекської, коли вона ще була повноцінним членом британської королівської сім'ї. Проте недоброзичливці пари звинуватили подружжя у змові, таємних планах покинути Британію і заробляти мільйони на своїх королівських зв'язках.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в палаці спростували слова Гаррі та Меган про те, що вони просили у королеви Єлизавети дозволу назвати свою новонароджену дочку домашнім прізвиськом Її Величності.

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