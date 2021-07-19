«Ніби після війни»: Європа бореться з катастрофічною повінню

У понеділок, 19 липня, жителі Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Австрії, Швейцарії змогли зітхнути з полегшенням, коли побачили, що проливні дощі в більшості регіонів припинилися. Ливні йшли три доби. Це викликало небувалу за своїми масштабами повінь. Вийшли з берегів великі річки. Маленькі річечки, які раніше ніколи не доставляли клопоту, перетворилися на стрімкі потоки. Деякі греблі та дамби не витримали напору, і вода затопила цілі села.

За офіційними даними, загинули 188 осіб. Найбільше жертв у Німеччині — 157 загиблих. Решта знайдені в Бельгії. Як і раніше, невідома доля сотень людей в постраждалих від потопу районах. Вода тільки почала відступати, і тепер рятувальники зможуть обійти кожен дім, кожну будівлю в пошуках тих, що вижили, та загиблих. Крім того, потрібно оглянути кожен автомобіль — сотні машин лежать на дорогах і узбіччях догори колесами. Потоки води підхоплювали їх разом з деревами, стовпами, сміттєвими баками, меблями та зносили на кілька кілометрів. Очевидно, що число загиблих буде зростати.

Вода затопила цілі села

Ливні припинилися, але розслаблятися рано. Повені переміщаються на південь. Під загрозою затоплення опинилися тепер Баварія і частина Австрії. Очікується повінь на Дунаї. В регіоні Верхня Баварія через проливні дощі були затоплені підвали та дороги.

Постійний проливний дощ протягом ночі 19 липня викликав повені в австрійській землі Зальцбург. Виявився затопленим один з міст, і рятувальникам довелося евакуювати його жителів. У Відні протягом 60 хвилин увечері 18 липня випало більше опадів, ніж за попередні сім тижнів!

У Бельгії особливо постраждали чотири провінції.

У Нідерландах тисячі людей покинули свої будинки в провінції Лімбург — тут прорвало дамбу.

У Швейцарії вийшла з берегів річка Арі, що протікає через столицю країни Берн. Жителям Базеля рекомендували триматися якомога далі від Рейну. Затопило будинки на берегах Люцернського озера.

У неділю, 18 липня, канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала федеральну землю Рейнланд-Пфальц. Вона побувала в селі Шульд і місті Аденау. «Це неймовірна, жахлива ситуація! У німецькій мові, мабуть, годі й шукати таких слів, щоб описати масштаб руйнувань», — сказала Меркель журналістам.

«Це неймовірна, жахлива ситуація!" - сказала Ангела Меркель

«Але що неймовірно тішить — це те, як люди тримаються разом, як вони допомагають один одному, яку проявляють солідарність», — підкреслила канцлер Німеччини.

Меркель запевнила, що 21 липня федеральний уряд схвалить пакет фінансової допомоги постраждалим регіонам. Йдеться як про екстрену, так і довгострокову програми. Всі розуміють, що відновлення постраждалих населених пунктів буде довгим і складним. Зруйновані не тільки будинки, а й дороги, мости, вся інфраструктура.

Постраждало безліч будинків. Влада обіцяє людям виділити допомогу

Передбачається, що екстрені виплати складуть по 10 тисяч євро на одне домогосподарство. На ці цілі буде оперативно виділено 300 мільйонів євро. На довгострокову допомогу потрібно десятки мільярдів євро. Точну суму зараз ніхто назвати не зможе, оскільки збитки від повені ще не визначено остаточно. Однак Меркель пообіцяла, що гроші будуть виділятися без бюрократичних зволікань. Адже багато сімей втратили все своє майно. Постраждав дрібний і середній бізнес.

У тих містах і селах, де вода відступила, місцеві жителі вже почали зіскрібати бруд з вулиць і розчищати купи сміття. Люди роблять це добровільно. При цьому як і раніше відключені електрика, газ, телефонний зв'язок. У багатьох місцях відсутній питна вода.

Місцеві жителі вже почали зіскрібати бруд з вулиць і розчищати купи сміття

«Місто ніби після війни», — кажуть жителі мальовничого Бад-Мюнстерайфеля. Він розташований в землі Північний Рейн — Вестфалія. Менш як тиждень тому його називали інстаграмним раєм. У містечку було безліч середньовічних споруд. Сюди приїжджали туристи з усієї Європи. Любителі піших походів і рейнських вин обожнювали відпочити в Бад-Мюнстерайфелі.

Найсильніше від стихії постраждав історичний центр: тут на шарах бруду лежать відірвані від землі шматки бруківки, ліхтарні стовпи та намоклі меблі. У будівлях в центрі вибито шибки, а перші поверхи і підлога покриті величезним шаром бруду. У місті під час повені загинули чотири людини.

«Ситуація в Бад-Мюнстерайфелі катастрофічна», — розповідає його бургомістерка Сабіна Прайзер-Маріан. «Інфраструктура не функціонує, дороги зруйновані. Ми намагаємося наразі врятувати людей, зрозуміти кого потрібно евакуювати з будинків, чи є хтось, хто заблокований», — пояснює вона.

За її словами, жителям надається необхідна допомога, хоча ось уже кілька днів тут немає електрики, води і зв'язку. Через це люди з інших міст не можуть знайти своїх літніх родичів.

З 16 по 18 липня на найстарішій перегоновій трасі Німеччини Нюрбургринг повинен був пройти черговий етап чемпіонату Європи з перегонів вантажних автомобілів. Сюди з'їхалися не тільки учасники змагань, а й тисячі любителів автоперегонів з різних країн.

Голландець Феррі приїхав 14 липня. Він стояв у черзі в супермаркеті, коли почалася повінь. «Насилу встиг проскочити з магазину до кемпінгу — вода відрізала всі дороги!» — розповідає він. Німці запитали, чи не може він залишитися, щоб допомогти. Феррі погодився без роздумів. Тепер він працює в головному комплексі Нюрбургринга, який перетворився на центр допомоги постраждалим. Сюди звозять з усієї Німеччини та сусідніх країн пожертвування — одяг, взуття, харчуві продукти, питну воду, медикаменти. Все це потрібно розсортувати та підготувати для видачі постраждалим.

Голландець Феррі не зміг виїхати з Нюрбургринга і залишився працювати в центрі допомоги постраждалим

Тут же зустрічається з людьми пастор Клаус Конц. Він керівник місцевої церковної громади. Конц намагається підтримати людей морально. «Найбільше людей хвилює, де знаходяться їхні близькі. Потім їх турбує питання про те, чи зможуть вони повернутися у свої будинки, що буде далі з їхньою роботою. Адже вони позбулися усіх засобів до існування… Найчастіше звертаються літні люди. Вони, з одного боку, до глибини душі вражені цими жахливими переживаннями, а з іншого боку, абсолютно виснажені фізично. Багато хто втратив мобільні телефони, а номери своїх родичів не пам'ятають, і це їх страшенно турбує», — розповідає священник.

Все голосніше звучить критика на адресу влади. Люди вважають, що уряд зробив недостатньо для підготовки різних спецслужб до все частіших екстремальних погодних явищ, які викликані глобальною зміною клімату. Експерти стверджують, що глобальне потепління вже призвело до збільшення річних проливних дощів. Тому повені можуть стати, на жаль, звичною картиною через кілька років.

Німецькі газети пишуть, що нинішнє стихійне лихо може стати вирішальним фактором у визначенні настроїв виборців у вересні, коли в Німеччині повинні пройти парламентські вибори. Правлячий блок ХДС/ХСС ризикує з тріском програти, бо його лідер Армін Лашет практично не приділяє уваги проблемам екології.

Більш того, політик, якого підтримала на партійному з'їзді Ангела Меркель 18 липня осоромився на всю країну. Під час виступу президента ФРН Франк-Вальтера Штайнмаєра, який висловлював співчуття жертвам повені, Лашет сміявся та жартував з колегами.

Пізніше він написав у Twitter, що жалкує про свою поведінку, але було пізно. Найпопулярніша німецька газета Bild вийшла із заголовком на першій сторінці: «Лашет сміється, а країна плаче».

Армін Лашет підтримує видобуток вугілля та автомобільну промисловість. Ці галузі вважаються одними з найбільш шкідливих для екології та таких, що сприяють глобальному потеплінню. А ось головний конкурент Лашета на майбутніх виборах лідер Партії зелених Анналена Бербок у своїй передвиборчій кампанії ставить питання екології та боротьби з глобальним потеплінням на перше місце.

Фото Bild, Die Zeit, DW, Twitter

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