Меган Маркл проігнорувала мудру пораду дружини принца Чарльза Камілли

Стало відомо, що Меган Маркл, яка зараз працює над створенням мультсеріалу для дітей, свого часу проігнорувала мудру пораду, яку давала їй дружина її свекра принца Чарльза — герцогиня Корнуольська Камілла.

Як повідомляє видання Daily Express, виходячи з власного важкого досвіду входження у королівську сім'ю, Камілла, запросивши невістку на чай, порекомендувала американській актрисі зосередитися на позитивних сторонах своєї нової ролі та «перечекати бурю», якщо преса і суспільство проявить негатив щодо неї. За словами Камілли, все це згодом мине.

Камілла Паркер-Болуз знає, про що говорить. Свого часу вона була «найненависнішою жінкою Британії». Її звинувачували в розвалі шлюбу принца Чарльза та народної улюблениці принцеси Діани. Її не любили прості британці, журналісти та придворні. Однак з часом ставлення до другої дружини Чарльза змінилося. Число недоброзичливців поменшало. І тепер її поважають у суспільстві, тому що вона відмінно виконує свою роботу.

Камілла вийшла заміж за Чарльза у 2005 році — через вісім років після загибелі Діани.

Як повідомляє друг Камілли, насправді 74-річна герцогиня Корнуольська всіляко підтримувала Меган, хоча та публічно скаржилася на брак підтримки з боку родичів. Вона часто запрошувала дружину пасинка на приватні обіди, з розумінням вислуховувала її, усвідомлюючи, як нелегко доводиться американці кардинально міняти своє життя.

Меган не витримала й двох років після весілля. Вони з принцом Гаррі одружилися у травні 2018 року, а вже у січні 2020 го оголосили про те, що залишають королівську сім'ю та переїжджають за океан.

Раніше «ФАКТИ» писали, що принц Гаррі і Меган Маркл хочуть хрестити доньку в Віндзорському замку.

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