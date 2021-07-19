Грузія звільнила двох українських яхтсменів

У Грузії звільнено з-під варти двох українських яхтсменів — Юрія Хомича (на фото в заголовку разом з дружиною Лерою) і Володимир Дьяченко. Обидва українця були затримані в листопаді 2020 року нібито за порушення грузинського кордону. Про рішення Грузії відпустити яхтсменів розповів президент Володимир Зеленський.

Одеситів Хомича і Дьяченко затримали 29 листопада 2020 року. Судно INSIEME, що прямувало до Туреччини, в територіальних водах Грузії взяли на абордаж прикордонники. У СІЗО помістили Хомича і Дьяченко, а також грузинського громадянина Михайла Батурина, власника яхти. Останній свого часу був співробітником державної служби охорони Грузії, тому звучали припущення, що саме він став причиною для затримання екіпажу судна.

14 липня в Батумі Хомича і Дьяченко засудили до чотирьох років позбавлення волі за незаконний перетин грузинського кордону. Українська сторона закликала Грузію переглянути це рішення.

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