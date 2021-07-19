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Помер художник, чиї карикатури на пророка Мухаммеда спричинили заворушення і загибель 150 осіб

11:00 19 липня 2021
Курт Вестергаард

У Данії після тривалої хвороби у віці 86 років помер художник-карикатурист Курт Вестергаард. За словами родичів, він помер уві сні.

Як повідомляє видання New York Daily News, Вестергаард — автор скандальної карикатури на пророка Мухаммеда, якого він зобразив в тюрбані у вигляді бомби. Ця карикатура разом з 11 іншими була опублікована 30 вересня 2005 року в данській газеті «Jyllands-Posten». Публікація викликала обурення мусульман. У Данії та ряді ісламських країн спалахнули протести. Вони супроводжувалися заворушеннями, в яких загинули в цілому понад 150 чоловік.

За вбивство Вестергаарда та інших авторів карикатур було призначено винагороду в сумі 15 мільйонів доларів.

У зв'язку з погрозами вбивства Вестергаард та його дружина з кінця 2007 року перебували під персональним захистом і змушені були постійно міняти своє місце проживання. На художника було скоєно кілька замахів. Так 1 січня 2010 року в будинок Ветергаарда вдерся сомалієць з сокирою. Курт відсидівся в броньованій кімнаті. Нападник при затриманні чинив озброєний опір поліції.

Деякі з карикатур Вестергаарда у 2012 році опублікував французький сатиричний журнал Charlie Hebdo, який публікував і інші карикатури на пророка Мухаммеда. У 2015 році в ході збройного нападу на офіс редакції в Парижі було вбито 12 осіб.

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