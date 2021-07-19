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Кандидата в канцлери Німеччини розкритикували через сміх під час промови про жертви повені

10:30 19 липня 2021
Армін Лашет

Кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС / ХСС Армін Лашет виявився у центрі скандалу. Поки президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр виголошував промову про жертви катастрофічних повеней в напівзруйнованому місті Ерфтштадт, за його спиною Лашет жартував і сміявся, розмовляючи з колегами.

Як повідомляє видання Metro, 60-річний Армін Лашет, який виступає за діалог і налагодження контактів з Росією, вибачився за свою поведінку — після того, як його жорстко розкритикували.

«Це було недоречно, і я шкодую про це», — написав Лашет в Twitter.

Армін Лашет — глава постраждалої від повені федеральної землі Північний Рейн — Вестфалія, куди у суботу прибув Штайнмаєр.

Повені в Європі забрали життя понад 190 осіб. Більшість смертей зареєстровані в Німеччині.

Раніше «ФАКТИ» писали — Найбільша природна катастрофа за останні 75 років: приголомшливі відео потопу в Європі.

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