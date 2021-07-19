Кандидата в канцлери Німеччини розкритикували через сміх під час промови про жертви повені

Кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС / ХСС Армін Лашет виявився у центрі скандалу. Поки президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр виголошував промову про жертви катастрофічних повеней в напівзруйнованому місті Ерфтштадт, за його спиною Лашет жартував і сміявся, розмовляючи з колегами.

German president Steinmeier delivers a sombre speech about help for communities devastated by floods while in background CDU chancellor candidate Armin Laschet appears to laugh himself silly about some joke: pic.twitter.com/gaGtqnLG8w - Jeremy Cliffe (@JeremyCliffe) July 17, 2021

Як повідомляє видання Metro, 60-річний Армін Лашет, який виступає за діалог і налагодження контактів з Росією, вибачився за свою поведінку — після того, як його жорстко розкритикували.

«Це було недоречно, і я шкодую про це», — написав Лашет в Twitter.

Армін Лашет — глава постраждалої від повені федеральної землі Північний Рейн — Вестфалія, куди у суботу прибув Штайнмаєр.

Повені в Європі забрали життя понад 190 осіб. Більшість смертей зареєстровані в Німеччині.

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