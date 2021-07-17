Ще одна країна Євросоюзу дозволила в'їзд українцям без тесту та ізоляції

З 19 липня в Естонії почнуть діяти нові правила в'їзду в країну. Раніше про пом'якшення правил в'їзду оголосила Хорватія.

У МЗС Естонії внесли Україну до списку третіх країн (поза Євросоюзом), резидентам яких дозволений в'їзд до Естонії, у тому числі в туристичних цілях.

Українцям не потрібно мати негативний тест на коронавірус. Від них не вимагатимуть 10-денну самоізоляцію по прибуттю в країну.

Правила будуть діяти з 19 по 25 липня.

У список також внесені США, Ізраїль, Албанія, Молдова, Азербайджан, Японія, Вірменія, Північна Македонія, Сербія та інші.

У «червоному» списку країн Андорра, Іспанія, Нідерланди, Кіпр, Люксембург, Португалія, Великобританія.

Нагадаємо, з 17 липня у Польщі набрали чинності нові вимоги для тих, хто в'їжджає у країну. Мандрівники тепер зобов'язані заповнювати карту Traveler Location Card в електронному вигляді.

З 18 липня Німеччина внесла Україну до переліку третіх країн, з яких дозволений безперешкодний в'їзд на німецьку територію.

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