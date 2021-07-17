Вода більше не «пече»: названа країна, де закінчується «сезон медуз»

Поки українці масово скаржаться на «засилля» медуз на курортах, жителі Ізраїлю радіють тому, що в країні на узбережжі Середземного моря помітно знизилася концентрація цих істот. На багатьох пляжах медуз майже немає або їх дуже мало, вода не «жалиться», пише NEWSru.co.il.

Журналісти відзначають, що «сезон медуз» в Ізраїлі неможливо передбачити. У 2020 році він почався вже в перших числах червня, у 2019 — в липні і завершився у першій половині серпня.



Цього літа медуз на пляжах побачили у другій половині червня. Очікується, що він триватиме понад місяць.

За інформацією видання, температура води біля узбережжя у Середземному морі + 30- + 31 градус, висота хвиль до 1 метра і більше.

Близько ізраїльського узбережжя Середземного моря зазвичай спостерігають Пелагію-ночесвітку (Pelagia noctiluca) і Ропілему-номадіка (Rhopilema nomadica).

«Пелагії» зазвичай блідо-лілового кольору, в цяточку, «ропілеми» — білі або блакитні. Розмір цих медуз від 5 до 30 см в діаметрі. «Ріднить» їх те, що вони світяться у темряві.

Зіткнення з цими медузами може викликати «опіки».

У разі опіку ізраїльтянам і туристам рекомендують використовувати звичайний оцет, яблучний оцет або натуральний лимонний сік, що нейтралізують отруту.

Не слід промивати опік отрути медузи прісною водою — це призводить до того, що отруйні клітини лопаються, і отрута потрапляє на інші ділянки тіла. Не варто також посипати пошкоджену шкіру піском. Уже вдома на чисту шкіру можна нанести гель для заспокоєння шкіри. Рана від опіку повинна підсохнути і затягнутися протягом двох днів.

Нагадаємо, щоб відпочивальники в Кирилівці могли купатися у морі та не стикатися з медузами, на пляжах почали встановлювати спеціальні бар'єрні сітки. У підсумку виходить басейн з проточною морською водою, в якому можна вільно плавати.

фото https://aviaseller.com/

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