До страти засуджено «Голлівудського різника», серед жертв якого була дівчина Ештона Кутчера

Серійний вбивця Майкл Гарджуло, відомий під прізвиськом Голлівудський різник, засуджений до смертної кари. Як повідомляє видання The New York Post, суддя Верховного суду Лос-Анджелеса Ларрі Фідлер, виносячи вирок, назвав злочини 45-річного Гарджуло «жахливими та страхітливими». «Куди б не пішов містер Гарджуло, за ним слідували смерть і руйнування», — сказав Фідлер.

На рахунку Голлівудського різника не менше десяти вбивств дівчат. Вбивця вистежував молодих привабливих жінок, які жили по сусідству з ним. Гарджуло проникав в будинок до жертв, ґвалтував і вбивав з особливою жорстокістю, завдаючи множинні удари ножем.

Вирок йому винесли за доведені вбивства двох жертв — 32-річної Марії Бруно, яка була зарізана у 2005 році, та 21-річної Ешлі Еллерін. Вона була вбита у 2001 році та була тоді дівчиною актора Ештона Кутчер.

Гарджуло також був визнаний винним у спробі вбивства ще однієї жінки у 2008 році.

Еллерін, яку знайшли в її будинку в Голлівуді з 47 ножовими пораненнями, збиралася в цей вечір на побачення з Ештоном — на той момент він був молодим актором, який подавав надії. Кутчер, зірка фільмів «Джобс: Імперія спокуси» та «Ефект метелика», у травні 2019 року давав свідчення на суді проти Гарджуло. Він розповів, що приїхав за Ешлі, але на дзвінок у двері вона не відповіла. Ештон подумав, що вона не хоче його бачити, оскільки образилася через його запізнення. Він заглянув у вікно і побачив на підлозі калюжу червоного кольору. Тоді він подумав, що це розлите вино. Але насправді це була кров — на той момент дівчина вже була мертва.

Своє перше вбивство Майкл Гарджуло здійснив улітку 1993 року, зґвалтувавши і зарізавши 18-річну Трішію Пацаціо. Очікується, що він буде екстрадований в штат Іллінойс, де постане перед судом ще й у цій справі.

Гарджуло був заарештований у червні 2008 року. І довгий час заперечував свою провину. Влада вирішила не розглядати можливість смертної кари через те, що підозрюваний не зізнався у вбивствах і суд відкладали на довгі роки. Після того, як Кутчер дав свої свідчення, Гарджуло зізнався у вбивствах. 15 серпня 2019 року його визнали винним за всіма пунктами звинувачення.

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