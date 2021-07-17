Найдорожче розлучення в історії Британії несподівано завершилося мировою угодою

У п'ятницю, 16 липня, несподіване завершення отримало найдорожче розлучення в історії британського правосуддя. Колишнє подружжя Фархада та Тетяни Ахмедових уклало мирову угоду після декількох років запеклої тяжби, яка нагадувала часом голлівудський трилер. Ділили вони майже півтора мільярда доларів, які Фархад заробив у Росії й Азербайджані, де він займався газовим бізнесом.

В результаті Тетяна погодилася отримати від чоловіка близько 200 мільйонів доларів, хоча це втричі менше від того, що п'ять років тому присудив їй Високий суд Лондона. Ахмедов вже передав колишній дружині колекцію творів мистецтва та гроші, поставивши у цій заплутаній сімейній драмі крапку. Тетяна, своєю чергою, відмовилася від будь-яких претензій до колишнього чоловіка, а також старшого сина Теймура, який також був залучений до поділу майна батьків.

При цьому пані Ахмедової довелося заплатити своїм адвокатам 103 мільйони доларів! Такі були умови її угоди з юристами. Вони кілька років представляли її інтереси у цій тяжбі безкоштовно в надії на частку від суми, яку їхня клієнтка може отримати у разі успіху.

Фархад та Тетяна одружилися у 1993 році. Для Ахмедова це був другий шлюб. У той час він брав активну участь у міжнародних переговорах щодо розробки глибоководних нафтогазових родовищ у басейні Каспійського моря.

У Фархада була непроста доля. Він народився у 1955 році в Баку у родині відомого в Азербайджані керівного працівника Теймура Ахмедова. У 1971 році батька заарештували за сфабрикованим звинуваченням у розкраданні соціалістичної власності на Гейчайському консервному заводі. Його було засуджено до найвищої міри покарання та розстріляно у 1973 році.

Після арешту батька 15-річний Фархад поїхав до Москви. Там він закінчив ПТУ, був покликаний в армію. Намагався вступити до Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ), але завадила судимість батька. У 1983 році закінчив Московську ветеринарну академію та зайнявся торгівлею хутром. Це дозволило йому перебратися до Лондону та вести справи на міжнародному ринку.

Опинившись у британській столиці, Ахмедов швидко зрозумів, що нафта та газ є куди більш вигідним товаром ніж хутра. Фархад залучив свої зв'язки у Баку та з головою вліз у нову для нього справу. Він уже був одружений на Тетяні, коли у 1994 році увійшов до ради директорів компанії «Нортгаз». У 2002 році Ахмедов очолив її та зумів у короткий термін перетворити це підприємство зі збиткового на прибуткове.

«Нортгазом» одразу зацікавився російський «Газпром». Фархад кілька років пручався, але у 2012 році все ж продав належні йому 49% акцій «Нортгазу». Ахмедов отримав за них 1,4 мільярда доларів та перетворився на приватного інвестора. Він потрапив до списку найбагатших людей у світі за версією американського журналу Forbes.

Справи змушували Фархада жити то у Москві, то у Баку. А Тетяна облаштувалася у Лондоні, де займалася вихованням їхніх двох синів — Теймура й Едгара. Вони стали британськими підданими на відміну від батька.

Фархад Ахмедов

У 2013 році пані Ахмедова подала на розлучення. Вона звинуватила чоловіка у зраді. З'ясувалося, що Фархад вже кілька років живе на дві родини. У нього був роман з моделлю Ганною Адамовою. Тетяна вирішила судитися у Лондоні, оскільки це давало їй можливість отримати половину статків чоловіка.

Фархад намагався довести, що вже багато років його шлюб з Тетяною був фіктивним. Він навіть надав Високому суду Лондона свідоцтво про розлучення, яке було видано йому у Москві багато років тому. Британський суд визнав документ підробленим.

У 2016 році рішення було ухвалено на користь Тетяни. Колишній дружині мільярдера присудили 41,5% сімейних статків. На той момент це відповідало приблизно 600 мільйонам доларів.

Тетяна Ахмедова

Ахмедов відмовився виконувати рішення суду. Він мотивував це тим, що не є британським підданим. Тетяна та її адвокати почали полювання за грошима Фархада, але він був готовим до такого повороту подій.

Ахмедов вивів частину капіталу до офшорів, переписав майно на інших людей. Він прагнув зробити так, щоб колишня дружина не змогла отримати від нього ані цента. До цього часу Фархад вже одружився втретє — на тій самій Ганні Адамовій. У подружжя зараз вже троє дітей.

Гроші та майно колишнього газового магната шукали по всьому світу, але за п'ять років Тетяні вдалося отримати від Фархада тільки 5 мільйонів доларів. Їх отримали від продажу гелікоптера, на який було накладено арешт. Таку ж операцію пані Ахмедова спробувала провести й з дев'ятипалубною яхтою Luna, яку Фархад купив у Романа Абрамовича у 2014 році за 350 мільйонів доларів. На яхту було накладено арешт у Дубаї. Однак рік тому місцевий суд відмовився визнати її власністю Тетяни.

яхта Luna

Тетяна з'ясувала, що Фархаду допомагає ховати від неї гроші їхній старший син Теймур. Вона подала на нього до суду. У будинку й офісі Теймура Ахмедова пройшли обшуки. Були знайдені докази того, що він дійсно допомагав батькові. Навесні 2021 року Високий суд Лондона визнав Теймура Ахмедова співучасником у фінансових і юридичних схемах Фархада Ахмедова. Теймура зобов'язали виплатити матері близько 100 мільйонів доларів.

Вочевидь це й підштовхнуло Фархада Ахмедова до того, щоб зробити колишній дружині пропозицію, яку Тетяна прийняла.

Тяганина завершена. Але незабаром той самий Високий суд Лондона приступить до розгляду ще одного гучного розлучення. Колишня дружина російського олігарха Володимира Потаніна Наталія має намір відсудити у нього половину статків, розмір яких оцінюється у 30 мільярдів доларів. Тому рекорд Фархада та Тетяни Ахмедових протримається недовго.

У травні «ФАКТИ» повідомляли про те, що ділять своє майно Білл та Мелінда Гейтс. Дружина американського мільярдера подала на розлучення після 27 років шлюбу.

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