Польща скасувала паперові «карти мандрівника»: як змінилися правила в'їзду іноземців в країну

У суботу, 17 липня, в Польщі, де нещодавно впав вертоліт з українцями, вступлять в силу нові вимоги для тих, хто в'їжджає в країну. Так, мандрівники будуть зобов'язані заповнювати карту Traveler Location Card в електронному вигляді (eKLP), повідомляє Радіо RMF24.

Документи в паперовому вигляді будуть дійсні тільки при відсутності доступу до системи ІКТ.

У картку мандрівника вносяться:

ім'я та прізвище;

дата прибуття;

номер рейсу;

країна, звідки почалася подорож,

номер PESEL або документ, що засвідчує особу (ID-карта або паспорт);

контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

адреси всіх місць, де турист збирається зупинитися протягом перших 14 днів перебування (готель, сімейний будинок, курорт);

інформація про COVID-статус мандрівника.

Після заповнення Карти розташування мандрівника людина отримає підтвердження про заповнення eKLP на адресу електронної пошти, вказану у формі.

Її можна роздрукувати або пред'явити співробітникам аеропорту на мобільному пристрої.

Також стало відомо, що з 18 липня громадяни України зможуть в'їжджати і в Німеччину — влада внесла нашу країну і Саудівську Аравію в перелік третіх країн, з яких дозволений безперешкодний в'їзд на німецьку територію, повідомляє DW .

Раніше правила в'їзду для громадян України оновила Хорватія — у зв'язку зі включенням нашої країни в «зелену зону».

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