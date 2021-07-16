27.13 / 27.31 31.98 / 32.30
Київ: +34
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Онука королеви Єлизавети принцеса Беатріс видала стать своєї майбутньої дитини

16:24 16 липня 2021
Принцеса Беатріс і Едоардо

Онука британської королеви Єлизавети II принцеса Йоркська Беатріс, яка у травні оголосила про свою першу вагітність, могла випадково видати стать своєї майбутньої дитини. Як повідомляє видання Daily Express, на подкасті Royally Obsessed ведучі Роберта Фіоріто та Рейчел Боуї обговорювали вагітність Беатріс. І повідомили, що 32-річна дочка середнього сина королеви принца Ендрю та герцогині Йоркської Сари Фергюсон була помічена в одному з елітних ресторанів Лондона на обіді разом з подругами. Принцеса тримала в руках рожевого плюшевого зайця та рожеву маску зі своїм ініціалом «Б» та вишитою короною. Зайця Беатріс намагалася сховати за спиною.

«Безумовно, це підтверджує, що в королівській родині народиться ще одна дівчинка», — заявила Фіоріто.

Дитина з'явиться на світ восени. У чоловіка Беатріс, італійського аристократа та бізнесмена Едоардо Мапеллі Моцці, вже є п'ятирічний син Крістофер від попередніх стосунків з американкою китайського походження — архітектором Дарой Хуанг.

Беатріс і Едоардо одружилися у липні 2020 року.

У лютому цього року вперше стала мамою молодша сестра Беатріс — принцеса Євгенія. А 4 червня друга дитина (дівчинка Лілібет Діана) народилася в родині принца Гаррі та Меган Маркл.

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

медузи

«Не викидайте їх на берег»: мер Бердянська звернувся до туристів через нашестя медуз

Ірина Меладзе

«Виглядає неповноцінно»: дружини Меладзе обмінялися їдкими «компліментами» в соцмережах

Таїсія Сватко

Будь собою: «Чарівна Таюне» розповіла, як Олег Винник допоміг їй почати сольну кар'єру

Цигарка

В Україні істотно подорожчали сигарети, горілка і пиво

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.