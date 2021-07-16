Знайдено літак, що зник над тайгою: стала відома доля пасажирів

У п'ятницю, 16 липня, російські рятувальники знайшли у Томській області пасажирський Ан-28, який раніше зник з екранів радарів. Як повідомляє «Інтерфакс», літак здійснив жорстку посадку на відкритому майданчику посеред тайги. За уточненими даними, на борту було 19 осіб, зокрема двоє дітей.

Місце посадки Ан-28 вдалося знайти з повітря. «Серед пасажирів є живі люди, літак сильно пошкоджено», — розповів співрозмовник агентства.

Літак летів за маршрутом Кедрове — Томськ. За попередніми даними, причиною жорсткої посадки стала відмова двигуна.

Пошуковим групам вдалося зловити сигнали аварійного радіомаяка. Прилад спрацював у 70 км від Кедрового.

Загиблих немає. Однак стан пасажирів та членів екіпажу поки не відомий. Можливо є ті, хто потребує медичної допомоги.

Telegram-канал Mash повідомив, що Ан-28 з бортовим номером RA-28728 здійснив перший політ у 1989 році. Сертифікат льотної придатності літака діє до 30 січня 2022 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про авіакатастрофу на Камчатці. Там розбився пасажирський літак Ан-26. Загинули 28 людей.

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