Пожежі у Росії: вогнем охоплено понад мільйон гектарів

У п'ятницю, 16 липня, загальна площа лісових пожеж у Росії перевищила мільйон гектарів. Про це повідомило державне підприємство «Авіалісохорона». Зафіксовано 307 активних пожеж.

Найбільше їх в Якутії — 134 пожежі на площі 858,6 тисячі га. Великі загоряння гасять у Чукотському автономному окрузі (15 пожеж, 45,1 тисячі га), у Камчатському краї (три пожежі, 34,8 тисячі га), в Іркутській (30 пожеж, понад 27 тисяч га) та Магаданській (3,4 тисячі га) областях.

До гасіння пожеж залучено понад 5 800 осіб, 966 тисяч одиниць техніки та 41 повітряне судно. Ще 75 повітряних суден займаються моніторингом пожежної обстановки, відзвітувала «Авіалісохорона».

Пожежонебезпечний сезон відкрито у всіх регіонах Росії, підкреслюється у заяві. Проте держпідприємство стверджує, що ситуація знаходиться під контролем.

Однак два дні тому міжнародна організація «Грінпіс» повідомила про велику пожежу в Іркутській області, яку за твердженням влади було погашено ще у червні. Експерти «Грінпіс» оцінюють площу загоряння у 45 тисяч га. Влада Іркутської області заявила, що мова йде про нову пожежу, яка виникла на тій самій території через місяць.

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