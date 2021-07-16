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У Росії зник пасажирський літак

14:14 16 липня 2021
Ан-28

У п'ятницю, 16 липня, у Росії зник з екранів радарів пасажирський літак Ан-28. Інцидент стався в Бакчарському районі Томської області. За попередніми даними, на борту перебувають 17 осіб, зокрема четверо дітей.

Літак належить авіакомпанії «Сибірська легка авіація». Він виконував внутрішній рейс за маршрутом Кедровий — Томськ.

«Літак Ан-28 перестав виходити на зв'язок, пізніше було зафіксовано спрацьовування аварійного маяка. Ведуться пошуки», — повідомляє ТАСС з посиланням на свої джерела.

На цей час ведеться пошук літака за маршрутом його польоту. Експерти не виключають версію аварії.

Якщо їхні припущення підтвердяться, це буде третя авіакатастрофа у Росії за останній місяць. 19 червня у Кемеровській області розбився літак зі спортсменами з місцевого парашутного клубу. Двомоторний Л-410 збирався виконати тренувальний політ, а спортсмени готувалися до стрибка. Літак впав у районі аеродрому «Танай», загинули 11 осіб, зокрема обидва пілоти.

6 липня на Камчатці розбився пасажирський Ан-26. Загинули 28 людей.

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У Росії зник пасажирський літак

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