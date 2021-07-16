Ці мерзосвітні НКО та західні ЗМІ: Лукашенко санкціонував масові обшуки та затримання журналістів

Вранці 16 липня у Білорусі проходять обшуки у журналістів. Прийшли до співробітників польського супутникового телеканалу «Белсат» та Білоруської служби Радіо Свобода. Слідчі дії проходять у журналістів у Мінську, Гомелі, Гродно, Вітебську.

Білоруська служба Радіо Свобода повідомляє, що обшук проведено у квартирі журналіста Валентина Жданко. А журналістку Інесу Студинську затримали після обшуку на тій підставі, що у жовтні 2020 року влада анулювала їй акредитацію на роботу у Білорусі.

«Белсат» повідомляє про обшуки у журналістів Ігоря Ілляша, Гліба Лободенка, Павла Можейка, Віктора Ярошука, Галини Абакунчік, Анни Галете і Євгена Меркіса. Галете, яка веде програму «Лукавыя навіны», після обшуку затримали за статтею про масові заворушення та відвезли на допит. Ілляша відвезли у невідомому напрямку. Він є чоловіком журналістки Катерини Андрєєвої, якій винесли вирок за стрім з акції протесту.

Обшуки в офісах та будинках журналістів, правозахисників і активістів НКО почалися 14 липня, на наступний день після зустрічі президента Білорусі Олександра Лукашенка з російським лідером Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. За три дні проведено вже близько 100 обшуків. Ось лише кілька ЗМІ та НКО, де вони пройшли — правозахисний центр «Весна», Білоруська асоціація журналістів, Об'єднання білорусів світу «Бацькаўшчина», некомерційна благодійна платформа «Імена», Центр економічних досліджень BEROC.

«Ці мерзосвітні півтори тисячі НКО… Чим вони займалися, зрозуміло. Вони фінансувалися ззовні. А ми все думали: ну нехай, це ж демократія, давайте будемо говорити, співпрацювати. Ось і отримали відповідні результати», — заявив Лукашенко під час зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі.

Він звинуватив журналістів і активістів в «індивідуальному терорі» щодо прихильників влади. «Ми дуже активно розпочали роботу щодо всіх НКО, НВО, так званих західних ЗМІ», — запевнив Лукашенко.

Білоруські правоохоронці виконують наказ. Уже понад 20 журналістів та правозахисників затримано. Їх допитують.

«За обшуками стоїть бажання влади знищити все громадянське суспільство. Мені здається, це повинно було стати для всіх спостерігачів очевидним в останні місяці», — вважає білоруський політичний аналітик Артем Шрайбман. Він називає те, що відбувається «тотальною зачисткою НКО, громадянського суспільства та всього непідконтрольного владі сектору». «Коли розібралися з політично активними організаціями, переходять до інших. Приводом може стати все, що завгодно, наприклад, іноземне фінансування або те, що НКО афілійовані з якимись західними структурами, або хтось щось погане говорив про владу», — пояснює Шрайбман.

«Будуть ліквідовані не тільки НКО, а й політичні структури. Але основна мета — це знищення політичної, культурної та національної (контр) еліти у Білорусі. Еліти, яка виробляє альтернативні ідеї, смисли й образи. Це ядро пасіонарного руху у Білорусі», — написав голова варшавського Центру політичного аналізу Павло Усов на своїй сторінці у Facebook.

Лукашенко діє жорсткіше і більш прямолінійно ніж Путін. Російський лідер спочатку домігся прийняття законів, які дозволили оголосити неугодні громадські організації іноземними агентами. У президента Білорусі немає на це часу.

Євросоюз засудив обшуки у Білорусі та пригрозив розглянути введення нових обмежувальних заходів проти режиму Лукашенка. «Нова хвиля репресій є ще одним доказом того, що режим Лукашенка веде систематичну та добре сплановану кампанію з кінцевою метою заглушити всі дисидентські голоси, які ще залишилися, та придушити громадянське суспільство у Білорусі», — йдеться у заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

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