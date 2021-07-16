Байден та Меркель вирішили долю «Північного потоку 2»

У четвер, 15 липня, у Вашингтоні відбулася офіційна зустріч президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Саміт мав величезне значення, оскільки його учасники обговорювали не тільки двосторонні відносини, а й багато проблем, які турбують всю світову спільноту. За підсумками зустрічі лідери двох країн підписали «Вашингтонську декларацію».

Але про цей документ розповімо трохи пізніше. Відразу перейдемо до питання, яке найбільше цікавить Україну — це «Північний потік 2». Мабуть, російський газопровід залишився єдиним пунктом на порядку денному саміту, за яким Байден та Меркель так і не дійшли повної згоди.

На підсумковій пресконференції господар Білого дому запевнив, що Сполучені Штати та Німеччина захищатимуть суверенітет та територіальну цілісність України та будуть підтримувати демократичні реформи у нашій країні.

«Що стосується будівництва „Північного потоку 2“, моє ставлення до цього проєкту давно відомо. Однак мені не було сенсу запроваджувати санкції проти цього газопроводу, оскільки до моменту мого приходу до влади, він був завершений на 90%. Добрі друзі можуть не погоджуватися один з одним, це нормально. Але ми з канцлером єдині у тому, що не можна дозволяти Росії використовувати енергетику як зброю для того, щоб загрожувати сусідам…» — заявив Байден.

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Він також додав, що тепер Вашингтон та Берлін обговорюють «практичні заходи» щодо газопроводу. Йдеться про те, що США та Німеччина зроблять, щоб Росія не змогла позбавити Україну ролі країни-транзитера.

Слова Байдена підтвердила Ангела Меркель. «Я розглядаю „Північний потік 2“ не як заміну транзиту газу через Україну, а як додаткову можливість транспортування газу в Європу. Хочу сказати чітко — Україна залишається транзитною країною. Якщо Росія позбавлятиме Україну права на транзит, вона зіткнеться з активною протидією з боку ЄС та США, з боку Німеччини. Для цього є різні інструменти впливу», — запевнила Меркель.

З інших питань президент США та канцлер Німеччини висловили одностайність, яка знайшла відображення у «Вашингтонській декларації».

«Це документ, що підтверджує нашу прихильність твердим демократичним принципам, які лежать в основі обох наших країн, а також те, як ми будемо їх застосовувати, щоб відповідати на найбільш значущі виклики сьогоднішнього та завтрашнього дня», — заявив Байден.

«Обидві наші країни розуміють необхідність доказу того, що демократії зможуть задовольнити потреби наших людей у другій чверті 21-го століття. Ми будемо відстоювати демократичні принципи та загальні права, коли ми бачимо, що Китай або будь-яка інша країна працюють над тим, щоб підірвати вільні та відкриті суспільства», — підкреслив президент США.

«Вашингтонська декларація» повинна стати гарантом міцних відносин між Сполученими Штатами та Німеччиною на роки вперед, навіть після відходу нинішніх лідерів. Нагадаємо, у вересні у ФРН пройдуть парламентські вибори. Меркель свою кандидатуру не висуває. Так що у Німеччині відбудеться зміна влади. Цей візит до Вашингтона став останнім для фрау Меркель як для голови федерального уряду.

Джо Байден високо оцінив її заслуги у розвитку трансатлантичних відносин. Він сказав, що Ангела Меркель взяла активну участь у будівництві фундаменту сучасних відносин Німеччини та США. «Мені вас не вистачатиме», — зізнався американський президент.

У «Вашингтонській декларації» зазначається, що США та ФРН вважають НАТО головним елементом забезпечення безпеки Європи та підкреслюють прихильність принципу спільної оборони. «Наші країни продовжать виступати єдиним фронтом для захисту союзників на східному фланзі НАТО проти російської агресії», — запевнив Байден на пресконференції.

Сторони також підписали документ про партнерство в галузі енергетики та захисту клімату. У ньому підкреслюється прихильність до боротьби з кліматичними змінами та важливість співробітництва у питаннях енергобезпеки та розвитку нових енергетичних технологій.

«Це був дружній обмін думками. Нас пов'язує тісне партнерство. Я хотіла б, щоб воно залишалося і після мого відходу з поста федерального канцлера», — підбила підсумок свого візиту до Вашингтона Ангела Меркель.

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