У річницю вбивства Джанні Версаче в його особняку знайшли два трупи

У річницю вбивства легендарного італійського модельєра Джанні Версаче в його особняку, де тепер розташовується бутік-готель, були знайдені трупи двох чоловіків у віці 31 і 30 років. Тіла виявила покоївка в одному з номерів.

Як повідомляє видання Daily Star, чоловіки померли від вогнепальних поранень. Поліція не виключає подвійне самогубство. Поки не ясно, чи пов'язані ці смерті з річницею смерті знаменитого дизайнера.

Особняк Casa Casuarina в Маямі-Біч був побудований в 1930-і роки для Елдена Фрімана — спадкоємця корпорації Standard Oil.

15 липня 1997 року в мармурових сходах при вході в Casa Casuarina засновник будинку моди Versace був застрелений серійним вбивцею Ендрю Кьюнененом. Через вісім днів Кьюненен вчинив самогубство.

Джанні Версаче

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