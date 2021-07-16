Джефф Безос летить у космос з 18-річним юнаком

У вівторок, 20 липня, найбагатша людина у світі Джефф Безос має намір полетіти у космос. Американський мільярдер скористається космічним апаратом New Shepard, який було створено його компанією Blue Origin. Корабель повинен досягти висоти приблизно 100 км та потім повернутися на Землю. Раніше «ФАКТИ» детально розповідали про те, чим відрізняється New Shepard від космоліта компанії сера Річарда Бренсона, який здійснив свій політ 11 липня.

У четвер, 15 липня, Blue Origin повідомила остаточний склад екіпажу. Разом з Джеффом полетить його молодший брат Марк. Також підтверджено участь у польоті 82-річної американки Уоллі Фанк. Вона мріяла побувати у космосі все своє життя. Фанк — досвідчений пілот. Професійним авіатором Уоллі стала у віці 20 років. Вона була першою жінкою-інструктором в історії ВПС США. У 1961 році Фанк стала однією з 13 жінок, які добровільно взяли участь у приватній програмі «Меркурій 13». Метою проєкту було довести, що жінки можуть літати у космос та випробовувати фізичні та психологічні навантаження нарівні з чоловіками. Однак у космос учасниці проєкту так і не полетіли. І ось тепер мрія Уоллі повинна здійснитися завдяки Джеффу Безосу та його компанії Blue Origin.

Джефф Безос і Уоллі Фанк

Четвертим учасником польоту повинна була стати людина, котра виграла онлайн-аукціон, де продавався «квиток у космос». Вона заплатила за місце на борту New Shepard 28 мільйонів доларів. При цьому попросила зберегти своє ім'я у таємниці до старту.

Однак приблизно за тиждень до польоту людина зв'язалася з Blue Origin і повідомила про «конфлікт у розкладі». Вона не просить повернути гроші та готова відправитися у політ другим рейсом.

Компанія Безоса погодилася задовольнити це прохання. Місце, що звільнилося, запропонували 18-річному голландцеві Оліверу Демєну. І той з радістю погодився. Тепер Олівер може стати наймолодшим учасником космічного польоту в історії, а Уоллі Фанк — найстаршою.

Скільки Демєн заплатив за «квиток у космос», представники Blue Origin повідомити відмовилися. Відомо, що у тому самому аукціоні, який виграв невідомий, брав участь батько Олівера Джос Демєн, засновник та голова приватної компанії Somerset Capital Partners. Це інвестиційна фірма у Нідерландах. Сам Джос летіти у космос не збирався. Він хотів, щоб це зробив його син.

Олівер Демєн та його батько Джос

Олівер Демєн цього року закінчив школу та збирається вступати до Утрехтського університету.

Раніше «ФАКТИ» розповідали в деталях про політ сера Річарда Бренсона у космос.

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