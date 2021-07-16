Повені в Європі: 70 загиблих і 1300 зниклих безвісти

В результаті масштабних повеней в Західній Європі, викликаних найсильнішими за сторіччя зливами, загинули вже близько 70 осіб. Ще понад 1300 вважаються зниклими безвісти. У багатьох регіонах панує хаос, так що точне число жертв поки підрахувати неможливо.

Найбільш серйозна ситуація склалася у Німеччині — в землях Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія. Тут близько 50 загиблих. Канцлер Ангела Меркель, яка зараз перебуває з візитом в США, назвала те, що відбувається в Німеччині катастрофою.

«У деяких районах ми не спостерігали такої кількості опадів за 100 років», — сказав CNN Андреас Фрідріх, представник німецької метеорологічної служби.

Є також жертви на території Бельгії. Тут загинули щонайменше 11 осіб. Особливо постраждали провінції Льєж і Намюр. Курортне місто Спа повністю покрито водою.

La crue de la Vesdre atteint une ampleur dramatique à Verviers dans l'est de la Belgique ce matin! Certaines rues sont noyées sous près de 2 mètres d'eau! (Katia Bogaert) pic.twitter.com/yDGNgflP1y - Météo Express (@MeteoExpress) July 15, 2021

Рівень води піднявся в окремих районах Франції, Швейцарії, Нідерландів, Люксембургу.

Багато постраждалих очікують порятунку на дахах власних будинків.

Раніше «ФАКТИ» писали, що повінь в Лондоні спричинила хаос на дорогах — відео.

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