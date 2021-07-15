Потоп у Німеччині: загинуло вже понад 20 осіб

У четвер, 15 липня, влада ФРН надала свіжі невтішні дані про повінь у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Як уже повідомляли «ФАКТИ», це найбільше стихійне лихо у країні за останні 25 років.

Загинула щонайменше 21 людина. Десятки людей вважаються зниклими безвісти. Жителі затоплених населених пунктів змушені рятуватися на дахах будинків в очікуванні евакуації. Станом на ранок 15 липня невідома була доля 70 осіб.

Причиною повені стали потужні зливи, які приніс з собою циклон «Бернд». В районі Арвайлер обвалилися шість житлових будинків. Ще кілька будівель знаходяться під загрозою обвалення.

Від повені постраждало багато міст по берегах Рейну та його приток. Кілька населених пунктів залишилися відрізаними від зовнішнього світу. Тут доводиться використовувати гелікоптери для порятунку постраждалих.

У Рейнланд-Пфальці оголошено надзвичайний стан. Значну допомогу надавали добровольці. Уряд цієї землі закликав місцевих жителів перебиратися на верхні поверхи.

Загибель людей підтверджена як у маленьких, так і великих містах. У Кельні рятувальники виявили у затоплених підвалах тіла двох загиблих. В районі Меркішер-Крайс у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія загинули двоє пожежників у віці 46 та 52 років. У Золінгені під час зливи 82-річний чоловік впав у затоплений підвал свого будинку. Його знайшли та доставили в лікарню, але лікарі не змогли врятувати йому життя.

Повінь стала причиною відключення електроенергії, а також перебоїв з подачею питної води у багатьох частинах Рейнланд-Пфальца, Північного Рейну-Вестфалії та Саара. Прийнято рішення скасувати заняття у всіх школах.

Концерн Deutsche Bahn звернувся до пасажирів із закликом утриматися найближчими днями від поїздок до постраждалих регіонів, бо багато ділянок залізниці затоплено, та вони поки є непридатними для руху потягів.

Найсильніше постраждало місто Хаген. Його найближчим часом має намір відвідати голова уряду федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, кандидат на пост канцлера Німеччини Армін Лашет.

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