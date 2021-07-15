Словенія відкрила кордони для українців: що потрібно для в'їзду в країну

Невдовзі після того, як Німеччина, Австрія та Нідерландиі дозволили в'їзд вакцинованим українцям, кордони для співгромадян відкрила і Словенія.

Як повідомляють у МЗС України, в'їзд до Словенії українцям дозволено за умови надання негативного тесту на COVID-19 (методом ПЛР за 72 години до перетину кордону), негативного експрес-тесту на визначення антигену ковіду або ж сертифікату про щеплення проти «корони».

Також у зовнішньополітичному відомстві нагадують про обмеження, що діють на території цієї країни:

маски обов'язкові у приміщеннях і у громадському транспорті;

маски вимагають носити на вулиці, якщо відстань між людьми менше, ніж півтора метри;

збори дозволені, якщо виконується умова одна людина на 10 квадратних метрів;

на культурних або спортивних заходах дозволяється заповнювати 75 відсотків місць — як у приміщеннях, так і на вулиці.

Раніше в Україні зареєстрували вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування — цей препарат дозволений до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я, також дозвіл на його використання дали США, Великобританія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада і багато інших країн.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

162

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter