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Словенія відкрила кордони для українців: що потрібно для в'їзду в країну

13:25 15 липня 2021
Любляна у Словенії

Невдовзі після того, як Німеччина, Австрія та Нідерландиі дозволили в'їзд вакцинованим українцям, кордони для співгромадян відкрила і Словенія.

Як повідомляють у МЗС України, в'їзд до Словенії українцям дозволено за умови надання негативного тесту на COVID-19 (методом ПЛР за 72 години до перетину кордону), негативного експрес-тесту на визначення антигену ковіду або ж сертифікату про щеплення проти «корони».

Також у зовнішньополітичному відомстві нагадують про обмеження, що діють на території цієї країни:

  • маски обов'язкові у приміщеннях і у громадському транспорті;
  • маски вимагають носити на вулиці, якщо відстань між людьми менше, ніж півтора метри;
  • збори дозволені, якщо виконується умова одна людина на 10 квадратних метрів;
  • на культурних або спортивних заходах дозволяється заповнювати 75 відсотків місць — як у приміщеннях, так і на вулиці.

Раніше в Україні зареєстрували вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування — цей препарат дозволений до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я, також дозвіл на його використання дали США, Великобританія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада і багато інших країн.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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