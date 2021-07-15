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Світ

Поки батько не бачить: ймовірна донька Путіна похвалилася тілом у зеленому купальнику

10:31 15 липня 2021
Луіза Розова

Луїза Розова (Єлізавета Кривоногова), яку російські ЗМІ називають «третьою донькою президента Росії Володимира Путіна», днями опублікувала у своєму Instagram знімки у роздільному зеленому купальнику.

При цьому дівчина позувала сидячи, трохи спустивши плавки.

Користувачі мережі пишуть, що дівчина публікує такі відверті знімки, поки не дізнався її батько. Деякі нагадують, що скоро Росію відключать від інтернету, тоді Луїзі ніде буде демонструвати свої принади. Є також припущення, що своїми фото Луїза хоче привернути до себе увагу батька.

Нагадаємо, раніше група незалежних журналістів «Проєкт» опублікувала розслідування про мешканку Санкт-Петербурга Світлану Кривоногову, яка з прибиральниці перетворилася у мільйонерку й обзавелася бізнес-партнерами з найближчого оточення Володимира Путіна. За словами авторів статті, вона народила президенту РФ доньку, яка «феноменально на нього схожа». Справжнє ім'я ймовірної третьої доньки Путіна — Єлізавета. Сама вона заявила, що вибрала псевдонім Луїза Розова через дитяче прізвисько. «Мене так з самого дитинства називали. Я просто не могла вимовити букву „л“, говорила „Ізя“, і так і пішло — Луїза», — відзначала вона. Розова не вказує в Instagram обличчя крупним планом і публікує затемнені знімки.

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