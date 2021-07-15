Закон про вакцинацію спричинив масові безлади у Франції

У середу, 14 липня, у Франції відзначали 232-ту річницю взяття Бастилії. У 1789 році фортецю-в'язницю у Парижі штурмував революційний натовп. Згодом ця подія набула символічного характеру. Вважається, що взяття Бастилії стало початком встановлення демократії у Франції. І вже багато років 14 липня є національним святом. Ось тільки цього разу паризькі вулиці знову стали свідками масових заворушень та зіткнень з поліцією. Столицю підтримали також жителі інших міст країни.

Люди перевертали та палили сміттєві контейнери, вступали у сутички з поліцією. Вони вигукували: «Свободу! Свободу!» Само таке гасло звучало у Парижі й в далекому 1789 року.

В результаті поліціянтам довелося застосувати гранати зі сльозогінним газом.

Приводом для заворушень стали нові правила, про які президент Еммануель Макрон оголосив 12 липня. «Я розумію, чого від вас прошу, та я знаю, що ви на це готові. В якомусь роді це повинно бути вашим почуттям обов'язку», — заявив голова держави у телезверненні.

З 21 липня у Франції вводиться обов'язкове відвідування кафе, ресторанів та кінотеатрів за сертифікатами про вакцинацію або довідками про негативний результат тесту на коронавірус. Макрон підкреслив, що це необхідно для того, щоб зупинити нову хвилю заражень коронавірусом у країні, яка викликана штамом «Дельта».

Цей штам спричинив черговий сплеск заражень. Зростає також кількість госпіталізацій серед хворих на ковід. Експерти вважають, що для перемоги над пандемією щеплено має бути не менше 95% населення.

Зараз у Франції вакциновано трохи більш ніж половина населення країни, а дві дози отримали лише 40%.

На французів чекає ще одна дуже важлива зміна. Прийнято закон про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу всіх медичних працівників та співробітників будинків для людей похилого віку. Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що до 15 вересня всі медичні працівники в країні мають бути повністю вакциновані, інакше вони ризикують втратити роботу.

Веран також повідомив, що щепленим на початку року особам з груп ризику з вересня почнуть вводити треті дози вакцин для збереження імунітету до коронавірусу.

Учасники протестів називають це замахом на демократію та грубим порушенням прав тих, хто не може або не бажає робити цю процедуру.

Проте після телезвернення Макрона французи встановили рекорд: за добу на щеплення проти коронавірусу записалися 1,7 мільйона осіб.

Франція не єдина країна в Європі, яка вирішила змінити правила вакцинації. В Італії ще у травні зробили обов'язковим щеплення для всіх медпрацівників.

У Греції обов'язкова вакцинація для працівників будинків похилого віку набере чинності з середини серпня, для всіх співробітників медичних установ — з 1 вересня. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс назвав це «щепленням свободи».

У Німеччині обговорюється можливість введення обов'язкової вакцинації для працівників дитячих садків та шкіл.

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