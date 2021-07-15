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Гола жінка застрягла вниз головою в щілині шириною 20 см — рятувальники витягали її дві години

9:55 15 липня 2021
Щілина

У місті Санта-Ана (американський штат Каліфорнія), в щілині близько 20 сантиметрів шириною між двома промисловими будівлями застрягла догори ногами гола жінка. Як вона туди потрапила — невідомо.

Як повідомляє CBS, панічні крики невідомої, що опинилася в пастці, почули робітники. Вони знайшли її не відразу — розгледіти нещасну вдалося тільки з даху.

«Вона продовжувала кричати, кричати й кричати. Ми викликали поліцію. Поліція приїхала, і ми забралися на дах. І побачили леді вниз головою — голу «, — розповів власник одного з будинків Джим Кахіл.

Скільки часу дама провела в такому некомфортному стані — невідомо. Рятувальникам знадобилося дві години, щоб витягнути її звідти, зламавши бетонну стіну зсередини. Жінка госпіталізована.

«Ми не впевнені на 100 відсотків, як вона туди потрапила. Зараз це загадка для нас усіх «, — розповів капітан пожежної служби округу Оріндж Тхан Нгуєн.

Раніше «ФАКТИ» писали — У Дніпрі рятувальники прийшли на допомогу жінці похилого віку, яка застрягла в туалеті на кілька днів.


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