Повінь в Німеччині: десятки людей пропали безвісти

Після того, як повені спричинили хаос на півдні Англії, у Німеччині сильні зливи стали причиною обвалення шести будинків в Аденау (федеральна земля Рейнланд-Пфальц). Як повідомляє видання The Guardian, щонайменше 30 людей зникли безвісти. Ведуться роботи з розбирання завалів. Під загрозою обвалення знаходяться ще близько 25 будинків. Повінь в Німеччині оцінюється, як найсильніша за останні 25 років.

Раніше повідомлялося про загибель двох пожежників, які брали участь в евакуації людей.

Раніше «ФАКТИ» писали — Повінь в Нью-Йорку: метро затопило водою — приголомшливі відео.

фото YouTube

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