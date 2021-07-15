Вирішила випробувати свою віру: жінка з дитиною на швидкості 193 км/год відпустила кермо, передавши його Богу — відео

У місті Бічвуд (американський штат Огайо) камери вуличного спостереження зафіксували близько опівночі, як автомобіль Ford Taurus, що безконтрольно мчав на швидкості 190 кілометрів за годину, проскочив на червоне світло, зачепив стовп, врізався по черзі у дві машини, а потім в стіну будинку.

Як повідомляє Fox 8, водієм виявилася 31-річна жінка. Поруч з нею на пасажирському сидінні була її 11-річна дочка. На щастя, обидві вони практично не постраждали. Водії машин, які таранив Ford, теж. А будівля, в яку врізалося авто, відбулася лише мінімальним пошкодженням. Мешканців на цей час не було вдома.

Водія-лихача затримала поліція. Американка, чиє ім'я не називається, розповіла, що вирішила випробувати свою віру, натиснула на педаль газу та передала кермо в руки Бога. За її словами, останнім часом у неї було багато проблем і неприємностей. Серед іншого вона втратила роботу.

Після такого пояснення правоохоронці доставили порушницю до лікарні, де у неї взяли аналізи на наркотики та алкоголь. Всі тести виявилися негативними. Психічних захворювань у жінки теж немає. Вона зізналася, що випила один келих вина за сім годин до аварії.

В цей час жінці пред'явлені звинувачення у небезпечному водінні, піддаванні небезпеці дитини та заподіянні шкоди. Мати, проте, продовжує стверджувати, що вчинила правильно, дозволивши Богові керувати машиною, щоб подивитися, чи направить він її на «вірний шлях».

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