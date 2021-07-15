Королівська перлина: Меган Маркл зайнялася створенням мультиплікаційного серіалу

Меган Маркл, яка нещодавно опублікувала книгу для дітей, оголосила про свій новий творчий проєкт. В рамках укладеного раніше контракту з американським стрімінговим сервісом Netflix вона створить мультиплікаційний серіал під назвою «Перл». Pearl (в перекладі — «перлина») — ім'я головної героїні. Як повідомила продюсерська компанія герцога та герцогині Сассекських Archewell Productions, в серіалі буде розказана історія 12-річної дівчинки, яка «як і багато дівчаток її віку перебуває на шляху самопізнання, намагаючись подолати повсякденні життєві проблеми». У мультфільмі будуть перемішані фентезі та історія. Головна героїня надихатиметься прикладом впливових жінок минулого.

Виконавчими продюсерами стануть сама Меган і Девід Ферніш — кінорежисер, продюсер і чоловік співака Елтона Джона, якого пов'язує давня дружба з принцом Гаррі.

У роботі над серіалом візьмуть також участь інші відомі продюсери та кінематографісти — у тому числі Керолін Сопер, яка раніше працювала над діснеївськими мультфільмами «Рапунцель: Заплутана історія», «Принцеса та жаба», «Вольт».

Герцог і герцогиня Сассекські підписали багаторічну угоду з потоковим гігантом Netflix у 2020 році. Їхня продюсерська компанія зобов'язалася робити ексклюзивний контент для Netflix, який буде включати документальні фільми, серіали, художні фільми, шоу за сценаріями та дитячі програми.

У квітні стало відомо, що герцог і герцогиня Сассекському створять для Netflix багатосерійний документальний серіал про підготовку Invictus Games — «Ігор нескорених» .

Читайте також: Меган Маркл і принца Гаррі нагородили премією в розмірі 695 доларів за двох дітей.

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter