У мережі звернули увагу на один момент, який стався під час фіналу жіночого Вімблдону. Тенісний матч між австралійкою Ешлі Барт і чешкою Кароліною Плішковою відвідали принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон. Як і годиться за протоколом, вони займали місця у королівській ложі останніми. Герцога та герцогиню Кембриджських більшість присутніх вітали оплесками. Прямо за ними було розташовувалося місце голлівудської та індійської актриси Пріянки Чопри — зірки серіалу «Куантіко», яка у 2000 році завоювала титул «Міс світу». Пріянку пов'язує давня дружба з невісткою Кембриджів — Меган Маркл. При появі Вільяма та Кейт Чопра не тільки не стала плескати, але взагалі демонстративно ігнорувала пару, сердито відводячи очі й удавая, що зайнята своїм шарфом.

Приянка Чопра

Як пише видання Daily Mail, фанати вирішили, що це не було випадковістю — мовляв, тим самим Приянка спеціально хотіла проявити зневагу до Кейт — після того, як Маркл в інтерв'ю Опрі Уїнфрі заявила, що та довела її до сліз перед весіллям. Втім, інші вирішили, що це могло бути просто незнанням етикету або нестачею хороших манер. Решта американці в ложі теж не плескали.

Приянка була серед гостей на весіллі Меган з принцом Гаррі у 2018 році. Так що з Кейт і Вільямом вона знайома особисто. Але не обмінялася з ними навіть парою слів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Меган Маркл і принца Гаррі нагородили премією в розмірі 695 доларів за двох дітей.

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