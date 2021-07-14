27.17 / 27.35 32.01 / 32.35
Київ: +32
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Подруга-актриса Меган Маркл демонстративно проігнорувала Кейт Міддлтон і принца Вільяма — відео

17:17 14 липня 2021
Кейт Міддлтон і принц Вільям

У мережі звернули увагу на один момент, який стався під час фіналу жіночого Вімблдону. Тенісний матч між австралійкою Ешлі Барт і чешкою Кароліною Плішковою відвідали принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон. Як і годиться за протоколом, вони займали місця у королівській ложі останніми. Герцога та герцогиню Кембриджських більшість присутніх вітали оплесками. Прямо за ними було розташовувалося місце голлівудської та індійської актриси Пріянки Чопри — зірки серіалу «Куантіко», яка у 2000 році завоювала титул «Міс світу». Пріянку пов'язує давня дружба з невісткою Кембриджів — Меган Маркл. При появі Вільяма та Кейт Чопра не тільки не стала плескати, але взагалі демонстративно ігнорувала пару, сердито відводячи очі й удавая, що зайнята своїм шарфом.

Приянка Чопра

Як пише видання Daily Mail, фанати вирішили, що це не було випадковістю — мовляв, тим самим Приянка спеціально хотіла проявити зневагу до Кейт — після того, як Маркл в інтерв'ю Опрі Уїнфрі заявила, що та довела її до сліз перед весіллям. Втім, інші вирішили, що це могло бути просто незнанням етикету або нестачею хороших манер. Решта американці в ложі теж не плескали.

Приянка була серед гостей на весіллі Меган з принцом Гаррі у 2018 році. Так що з Кейт і Вільямом вона знайома особисто. Але не обмінялася з ними навіть парою слів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Меган Маркл і принца Гаррі нагородили премією в розмірі 695 доларів за двох дітей.

Читайте також: Принц Чарльз всупереч бажанню покійного батька не передасть титул герцога Единбурзького своєму молодшому братові.

878

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

море

Медики забракували азовські пляжі через загрозу зараження: опублікований список

Медуза

Море у Кирилівці перетворилося на кисіль з медуз: вражаюче відео

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Подруга-актриса Меган Маркл демонстративно проігнорувала Кейт Міддлтон і принца Вільяма — відео

жінка

Зовсім не соромляться дітей: курорт на Азовському морі окупували нудисти

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.