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«Гола без ліфчика — не соромно?»: оголену Тетяну Навку, дружину прессекретаря Путіна, розкритикували за відвертий образ

16:49 14 липня 2021
Навка

Олімпійська чемпіонка Тетяна Навка відпочиває в Сочі. Дружина прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова оприлюднила у своєму Instagram досить відверте фото з Красної Поляни.

«Ліс. Річка. Гора і я. Це все моя гармонія! « — написала Навка.

Спортсменка показала передплатникам оголену спину, чим викликала бурхливі обговорення. Багато хто вважає фото неприйнятним, деякі поцікавилися, хто фотографував Навку у таких пікантних обставинах.

Коментатори також уточнили, що у тій локації, яку зазначила фігуристка — заповідник, а значить, плавати там заборонено.

Нагадаємо, це не перша критика на адресу Тетяни Навки. Фігуристці вже вказували на величезний виріз на сукні та відсутність бюстгалтера.

Фото Instagram / tatiana_navka

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«Гола без ліфчика — не соромно?»: оголену Тетяну Навку, дружину прессекретаря Путіна, розкритикували за відвертий образ

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