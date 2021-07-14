Десятки трупів на вулицях у ПАР: країну охопили масові грабежі та погроми

Уже третій день Південно-Африканська Республіка охоплена масовими заворушеннями. На допомогу поліції кинуті армійські підрозділи. Влада повідомляє про 72 загиблих в результаті погромів та грабежів. Затримано не менше 1 200 осіб. Збиток оцінюється у мільярд рандів — приблизно 55 мільйонів доларів.

Особливо напруженою є ситуація у Преторії, Йоганнесбурзі та інших містах провінції Гаутенг, а також у провінції Квазулу-Наталь на сході країни.

Телеканали та соцмережі переповнені кадрами людей, які виносять з супермаркетів побутову техніку, продукти, алкоголь й інші товари. Поліція у цих випадках практично не втручається.

Власники невеликих магазинів змушені об'єднуватися в загони самооборони.

Вони використовують вогнепальну зброю, щоб захистити свій бізнес.

Багато людей гинуть у тисняві та бійках. Так увечері 12 липня було знайдено 10 трупів у пограбованому торговельному центрі у передмісті Йоганнесбурга Соуето.

Там же десятки чоловіків та жінок в одних нічних сорочках розгромили продуктовий магазин. Вони винесли звідти важкі ящики з замороженим м'ясом. Дорослим допомагали діти. Охоронець стояв осторонь та волав до совісті мародерів. Поліція з'явилася через три години та відкрила стрілянину гумовими кулями.

У столиці провінції Квазулу-Наталь Пітермаріцбурзі грабіжники тягли через кущі холодильники та вантажили їх у машини.

Весь цей хаос розпочався після того, як колишній президент ПАР Джейкоб Зума відправився до в'язниці, щоб відбувати там призначений судом термін — 15 місяців позбавлення волі. Зуму покарали за багаторазові відмови з'явитися на допит до Антикорупційної комісії, яка розслідує передбачувані порушення, вчинені ним у період правління з 2009 по 2018 рік.

Джейкоб Зума дуже популярний серед бідних верств населення. 79-річний політик є ветераном боротьби проти режиму апартеїду. Свого часу він відсидів 10 років у в'язниці суворого режиму на острові Роббен.

Зуму обрали президентом ПАР у травні 2009 року. Через п'ять років його переобрали на другий термін. Однак у лютому 2018 року Джейкоб був змушений піти у відставку під тиском з боку партії Африканський національний конгрес, яку він очолював протягом 10 років. Зума виявився замішаним у багатьох корупційних скандалах. Але численні прихильники популярного політика не вірили в його винуватість. Вони вважали, що Зума чистий перед законом. ЗМІ стали називати Джейкоба «тефлоновим президентом».

Рішення відправити колишнього президента за ґрати за неповагу до правоохоронних органів було схвалено багатьма жителями ПАР. Вони вважали це доказом верховенства закону в країні. Однак прихильники Зуми вийшли на вуличні протести, які, своєю чергою, переросли в неконтрольовані погроми та грабежі.

Президент ПАР Сиріл Рамапоса закликав співгромадян «протестувати мирно». «Не існує політичних причин, які здатні виправдати насильство та руйнування», — заявив голова держави.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про масові акції протесту на Кубі. Доведені до відчаю нестачею харчових продуктів та ліків тисячі людей вийшли на вулиці.

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