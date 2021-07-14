Селфі з пекла: дві сестри та брат сфотографувалися в момент, коли в них вдарила блискавка
Дві сестри та брат — Рейчел, Ізобел і Ендрю Джобсон — вирішили зробити селфі під час велосипедної поїздки по графству Суррей під час дощу. На Лондон і південні регіони країни, як писали «ФАКТИ», накрили зливи, які спричинили повені та хаос на дорогах.
Спочатку дівчата і парубок, сховавшись під деревом, зробили знімок, на якому всі посміхалися. «А потім ми захотіли зробити сумне фото під дощем», — розповіла 23-річна Ізобел. Як повідомляє Бі-бі-сі, в момент, коли сімейне тріо фотографувалося, в нього несподівано вдарила блискавка. І саме цей момент зображено на фотографії в телефоні Ізобел.
«Несподівано я опинилася на землі …», — розповіла дівчина.
На щастя, всі троє вижили, хоча отримали опіки й були госпіталізовані. Їм допомогли перехожі, що стали свідками інциденту.
Лікарі вважають, що блискавку могла привернути титанова пластина в руці Ізобел, яку їй встановили після недавнього перелому.
Знімок, як зазначили користувачі мережі, нагадує картинку з пекла.
Раніше, як повідомляли «ФАКТИ», 11 людей загинули від удару блискавки під час спроби зробити селфі на вежі старовинного форту в грозу.
Фото Isobel Jobson1064
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