Селфі з пекла: дві сестри та брат сфотографувалися в момент, коли в них вдарила блискавка

Дві сестри та брат — Рейчел, Ізобел і Ендрю Джобсон — вирішили зробити селфі під час велосипедної поїздки по графству Суррей під час дощу. На Лондон і південні регіони країни, як писали «ФАКТИ», накрили зливи, які спричинили повені та хаос на дорогах.

Спочатку дівчата і парубок, сховавшись під деревом, зробили знімок, на якому всі посміхалися. «А потім ми захотіли зробити сумне фото під дощем», — розповіла 23-річна Ізобел. Як повідомляє Бі-бі-сі, в момент, коли сімейне тріо фотографувалося, в нього несподівано вдарила блискавка. І саме цей момент зображено на фотографії в телефоні Ізобел.

«Несподівано я опинилася на землі …», — розповіла дівчина.

На щастя, всі троє вижили, хоча отримали опіки й були госпіталізовані. Їм допомогли перехожі, що стали свідками інциденту.

Лікарі вважають, що блискавку могла привернути титанова пластина в руці Ізобел, яку їй встановили після недавнього перелому.

Знімок, як зазначили користувачі мережі, нагадує картинку з пекла.

Раніше, як повідомляли «ФАКТИ», 11 людей загинули від удару блискавки під час спроби зробити селфі на вежі старовинного форту в грозу.

Фото Isobel Jobson

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