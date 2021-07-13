Російський письменник і поет Дмитро Биков, якого в 2019 році намагалися отруїти, стверджує, що не боїться нової спроби вбивства в Росії. Про це він заявив в інтерв'ю засновнику інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитру Гордону.

За його словами, скоріше він чекає іншої небезпеки, наприклад, порушення кримінальної справи проти нього під надуманим приводом.

«Труїти мене точно більше не будуть, тому що бомба двічі в одну воронку не падає», — говорить Биков, допускаючи, що насправді вбити його не хотіли.

«Я не думаю, що була задача вбити. Думаю, було завдання спотворити. Умовно кажучи, зробити інвалідом. Тому що вбити-то можна і набагато простіше — там підстерегти де-небудь. Але чомусь не спрацювало. Це мені приємно. Я зайвий раз згадаю улюблену цитату: „Треба себе почувати не те що безсмертним, але таким, якого важко вбити“. Це приємно», — сказав Биков.

У Росії, стверджує письменник, жах ситуації полягає в тому, що переслідування там можливо і з абсолютно «ідіотським» причин, а він після пережитого відчуває, що йому подарували життя вдруге, оскільки він «не настільки зосереджений на цій проблемі».

Відзначимо, що випробувана на Бикова методика отруєння неугодних 20 серпня 2020 року було задіяна щодо опозиціонера Олексія Навального . По дорозі з Томська в Москву йому різко стало погано, літак з політиком здійснив екстрену посадку в Омську. Кілька днів він перебував у омської клініці, пізніше його перевезли до берлінської клініки «Шаріте». По поверненню в Росію суд кинув його за грати, де він знаходиться до цього дня.

Фото Радіо Свобода

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