27.17 / 27.35 32.12 / 32.44
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Друзі Путіна» зазнали нищівної поразки на виборах у Молдові

14:14 13 липня 2021
Колишній президент Молдови Ігор Додон

У вівторок, 13 липня, стали відомі попередні результати дострокових парламентських виборів у Молдові. Переконливу перемогу здобула Партія дії та солідарності (PAS), яка підтримує проєвропейську політику президента країни Маї Санду. PAS отримує 52,8% голосів.

Це гарантує їй абсолютну більшість у парламенті — 63 зі 101 мандата. Партія зможе самостійно сформувати уряд.

Друге місце посідає блок «Комуністи та соціалісти» (21,7%), лідерами якого є експрезиденти Молдови Ігор Додон та Володимир Воронін. Подолала 5-процентний бар'єр також партія «Шор» на чолі зі скандально відомим бізнесменом Іланом Шором.

Підсумки дострокових виборів можна безумовно оцінювати як поразку проросійських політичних сил у Молдові. Вперше в історії республіки після розпаду СРСР у парламенті абсолютну більшість отримала проєвропейська партія, яка ставить собі за мету проведення найважливіших демократичних реформ та вступ до складу Євросоюзу.

Мая Санду посіла пост президента наприкінці грудня 2020 року. Одною з її передвиборчих обіцянок було проведення дострокових парламентських виборів. Через пів року Санду стримала слово, дане виборцям. Тепер вона зможе спиратися і на парламент, і на уряд в усіх своїх прагненнях.

Євросоюз привітав результати голосування у Молдові. «На цих виборах народ Молдови продемонстрував свою прихильність демократії та верховенству закону. Виборці дали чіткий та сильний мандат Партії дії та солідарності, яка виступає за проведення реформ», — заявили у Брюсселі.

ЄС розраховує на співпрацю з урядом Молдови для «просування довгоочікуваних реформ та розвитку інклюзивної моделі управління», підкреслюється в пресрелізі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про результати дострокових парламентських виборів у Вірменії. Там перемогла партія Нікола Пашиняна.

276

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На пляжі

Вода кишить корнеротами: на азовському курорті відпочивальники обурені засиллям медуз

Александр Арно з нареченою

Одружився син найбагатшої людини в Європі, дівер супермоделі Наталії Водянової — фото з весілля

Кейт Міддлтон та принци Вільям і Джордж

Принц Вільям і Кейт Міддлтон посперечалися щодо вбрання принца Джорджа для фіналу Євро-2020

Алла Пугачова з молодшими дітьми

«Навіщо псувати гарне личко?»: у Мережі обурилися тим, як Алла Пугачова поводиться з 7-річною донькою Лізою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.