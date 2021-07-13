«Друзі Путіна» зазнали нищівної поразки на виборах у Молдові

У вівторок, 13 липня, стали відомі попередні результати дострокових парламентських виборів у Молдові. Переконливу перемогу здобула Партія дії та солідарності (PAS), яка підтримує проєвропейську політику президента країни Маї Санду. PAS отримує 52,8% голосів.

Це гарантує їй абсолютну більшість у парламенті — 63 зі 101 мандата. Партія зможе самостійно сформувати уряд.

Друге місце посідає блок «Комуністи та соціалісти» (21,7%), лідерами якого є експрезиденти Молдови Ігор Додон та Володимир Воронін. Подолала 5-процентний бар'єр також партія «Шор» на чолі зі скандально відомим бізнесменом Іланом Шором.

Підсумки дострокових виборів можна безумовно оцінювати як поразку проросійських політичних сил у Молдові. Вперше в історії республіки після розпаду СРСР у парламенті абсолютну більшість отримала проєвропейська партія, яка ставить собі за мету проведення найважливіших демократичних реформ та вступ до складу Євросоюзу.

Мая Санду посіла пост президента наприкінці грудня 2020 року. Одною з її передвиборчих обіцянок було проведення дострокових парламентських виборів. Через пів року Санду стримала слово, дане виборцям. Тепер вона зможе спиратися і на парламент, і на уряд в усіх своїх прагненнях.

Євросоюз привітав результати голосування у Молдові. «На цих виборах народ Молдови продемонстрував свою прихильність демократії та верховенству закону. Виборці дали чіткий та сильний мандат Партії дії та солідарності, яка виступає за проведення реформ», — заявили у Брюсселі.

ЄС розраховує на співпрацю з урядом Молдови для «просування довгоочікуваних реформ та розвитку інклюзивної моделі управління», підкреслюється в пресрелізі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про результати дострокових парламентських виборів у Вірменії. Там перемогла партія Нікола Пашиняна.

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