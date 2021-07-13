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Одружився син найбагатшої людини в Європі, дівер супермоделі Наталії Водянової — фото з весілля

14:05 13 липня 2021
Александр Арно з нареченою

У Парижі відбулося весілля сина найбагатшої людини в Європі Бернара Арно. Президент групи компаній LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) в травні цього року також був визнаний найбагатшою людиною у світі, тимчасово випередивши засновника Amazon Джеффа Безоса.

29-річний Александр Арно, який є віце-президентом ювелірної компанії Tiffany & Co (її на початку цього року придбав LVMH), одружився з Жеральдін Гійо, якій він зробив пропозицію у грудні минулого року.

Жеральдін — засновниця французького бренду D'Estree, який займається створенням модних аксесуарів.

Бізнесмен поділився фотографіями з весілля в Instagram. Наречена вибрала вінтажну весільну сукню американського бренду JW Anderson.

У Бернара Арно п'ятеро дітей від двох шлюбів. Його наймолодший син Жан ще студент. А четверо старших отримали керівні посади у LVMH.

Старший з синів, 43-річний Антуан Арно, одружений з російською супермоделлю Наталією Водяновою. Вони офіційно зіграли весілля у вересні 2020 року. Наталія та Антуан, генеральний директор бренду Berluti, живуть разом з 2011 року. У них двоє спільних дітей — семирічний Максим і п'ятирічний Роман. У Водянової також є троє дітей від першого шлюбу з англійським аристократом Джастіном Портманом.

Раніше «ФАКТИ» писали — Як сестри: супермодель Наталія Водянова показала фото з 15-річною донькою.

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