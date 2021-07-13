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Протидія колективному Заходу і союзна держава: у Кремлі назвали теми зустрічі Путіна і Лукашенка

14:02 13 липня 2021
Лукашенко і Путін

Олександр Лукашенко, який 13 липня прилетів в РФ, зараз проводить переговори з російським президентом. Путін і Лукашенко зустрілися в Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі.

Про тематику зустрічі журналістам розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Одне із заявлених питань до обговорення — це «спроби колективного Заходу далі розхитувати ситуацію в Білорусі, заходи з протидії цьому».

Лукашенко на зустрічі з Путіним багато говорив про спроби державного перевороту: «Який наступний буде етап цієї так званої „кольорової революції“, заколоту? З заколоту все почалося, а потім вони перейшли до індивідуального терору».

Ще одним пунктом порядку денного стали чергові плани з приводу союзної держави. Путін підтвердив, що Білорусь — їх великий і надійний партнер, і нагадав про взяті Мінськом кредити.

Пєсков уточнив, що переговори Путіна і Лукашенка справді не анонсували, але сама зустріч не екстрена. З початку року відбулося вже чотири особистих зустрічі політиків і сім телефонних переговорів.

Візит Лукашенка в РФ буде коротким. Вже 14 липня Путіна чекають в Москві, а його візаві повернеться до Мінська.

фФото kremlin.ru

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