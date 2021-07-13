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Світ

Дика спека: в американській Долині смерті зафіксували найвищу температуру з 1913 року

12:37 13 липня 2021
Долина Смерті

Не лише Україна знемагає від нестерпної спеки. У Долині смерті в американському штаті Каліфорнія, де у 1913 році була зафіксована найвища на планеті температура (56,7 градуса за Цельсієм), стовпчик термометра піднявся до 54,4 градусів. Це найвищий показник за всі ці роки. При цьому поверхня землі прогрілася до 81,1 градуса.

Більш того, в Долині смерті була зареєстрована також «найгарячіша добу в історії». Середня температура (за день і за ніч) склала безпрецедентні 47,8 градуса.

На тлі виснажливої спеки в США, як пише видання The Sun, поширюються лісові пожежі.

Раніше «ФАКТИ» писали — Каліфорнійська Долина смерті втратила статус найгарячішого місця на Землі — названий новий рекордсмен.

Читайте також: Як пережити аномальну спеку: в МОЗ дали важливі рекомендації.

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