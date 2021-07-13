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Несподівано: Лукашенко прилетів до Путіна

10:40 13 липня 2021
лукашенко

Олександр Лукашенко вранці 13 липня несподівано прилетів до Санкт-Петербурга. Там відбудеться зустріч з російським президентом Володимиром Путіним. Який темі будуть присвячені переговори, офіційно не повідомляється. Прес-служба Лукашенка розпливчато анонсувала «діалог із розвитку співробітництва та міжнародної проблематики».

Примітно, що в робочому графіку Путіна переговори з Лукашенком не значаться. Під час останніх зустрічей з журналістами прес-служба Кремля також не згадувала про підготовку візиту Лукашенка. Склалося враження, що поїздка готувалася поспіхом і тому не анонсувалася.

літак лукашенко

З початку року це вже четверта зустріч Лукашенка і Путіна. Минулого разу політики зустрічалися 28−29 травня в Сочі. Разом з Лукашенком в Росію прибув його молодший син Микола. За підсумками п'ятигодинних переговорів з'явилися фото, як троє учасників зустрічі сидять за обіднім столом.

Фото Пул Першого / Telegram

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