Меган Маркл і принца Гаррі нагородили премією в розмірі 695 доларів за двох дітей

Меган Маркл і принц Гаррі (які зараз знаходяться у декретній відпустці) отримали премію британської благодійної організації Population Matters, яка виступає за оптимальну чисельність населення Землі та займається проблемами, пов'язаними з перенаселенням планети — в тому числі забрудненням навколишнього середовища, виснаженням природних ресурсів, зміною клімату.

Керівництво організація оголосило, що парі виплатять нагороду в розмірі 500 фунтів (695 доларів) за їхнє «освічене рішення» обмежитися лише двома дітьми. Первістку герцога і герцогині Сассекських Арчі вже два роки, а 4 червня Меган народила дочку Лілібет Діану.

Принц Гаррі ще у 2019 році заявив в інтерв'ю для британської версії журналу Vogue, що у них з дружиною буде максимум двоє дітей — з міркувань охорони природи та боротьби з екологічною кризою. Тоді це визнали шпилькою на адресу принца Вільяма і Кейт Міддлтон, у яких на той момент було вже троє нащадків.

Цього року Population Matters, в число патронів якої входить знаменитий натураліст і кінематографіст Девід Аттенборо, вперше вручила дев'ять нагород «Чемпіонам змін», які «просувають репродуктивні права, захищають навколишнє середовище та інформують громадськість про проблеми, які перед нами постають, і доступні рішення».

На сайті Population Matters йдеться, що Гаррі та Маркл були відзначені премією, як «ймовірно, найвідоміша пара у світі, яка говорить, що вирішила зупинитися на двох дітях, допомагаючи тим самим популяризувати такий вибір і зробити його нормою».

Представник Population Matters сказав виданню Insider: «Ми, звичайно, присудили Сассексам нагороду не за двох дітей, що далеко не унікально, а за той контекст, в якому вони це зробили».

Раніше «ФАКТИ» писали — Принц Вільям вважає підхід королеви до Меган Маркл і принца Гаррі занадто м'яким і більше не має наміру терпіти їх дурості.

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