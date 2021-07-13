Немає їжі, ліків та свободи: Куба охоплена масовими протестами вперше за 60 років

Куба охоплена масовими протестами — вперше за 60 з гаком років. Вуличні мітинги та демонстрації прокотилися 20 містами країни, зокрема Гаваною. Десятки тисяч кубинців скандують «Свобода!» та «Геть диктатуру!». Влада вирішила жорстко придушити протести, але люди відмовляються розходитися. Розгони демонстрацій не дають ефекту. «Ми не боїмося!» — кажуть протестувальники.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про ситуацію у Вірменії, де масові протести змусили уряд провести дострокові парламентські вибори.

Президент Куби Мігель Діас-Канель закликав своїх прихильників також вийти на вулиці, щоб протистояти тим, хто протестує. Це може призвести до неконтрольованого насильства.

Президент США Джо Байден закликав владу Куби утриматися від придушення мирних демонстрацій та поважати право громадян на «вільне визначення свого майбутнього». «Сполучені Штати закликають кубинський режим прислухатися до свого народу та замість самозбагачення задовольнити його потреби у цей насущний момент», — заявив Байден 12 липня.

У той же день Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель також підтримав кубинців. «Хочу підкреслити право кубинського народу мирно висловлювати свою думку. Та прошу уряд прислухатися до цього невдоволення», — заявив він.

Протести почалися стихійно у місті Сан-Антоніо-де-лос-Баньос, яке розташовано у 26 км від Гавани. Жителі інших міст побачили у соцмережах, що відбувається, й також вийшли на вулиці. «Ані їжі, ані ліків, ані свободи. Вони не дають нам жити. Ми втомилися!» — кажуть демонстранти.

Західні ЗМІ зазначають, що у цих трьох «ані» лаконічно виражені причини таких незвичайних для Куби протестів. Востаннє демонстрації у Гавані були у 1994 році. Вони були спровоковані економічною кризою, яку переживала країна після розпаду СРСР — Куба втратила фактично єдину підтримку. Але тоді протестували тільки жителі столиці. Державні ЗМІ мовчали, й у провінції нічого не знали про події у Гавані.

Тепер же багато кубинців активно користуються інтернетом та соцмережами. У них є доступ до Facebook, Twitter, Instagram. Люди отримали можливість читати та дивитися закордонні видання та телеканали. З'явилися свої незалежні засоби масової інформації, які в інтернеті висвітлюють події, ігноровані державними інформагентствами.

Уряд Куби намагається боротися з цим. Влада стверджує, що соцмережі дотримуються інструкцій ЦРУ, що це проєкт американських спецслужб, покликаний дестабілізувати ситуацію на Острові Свободи. Тих кубинців, хто користується соцмережами, називають «ворогами революції». Цілком реальні побоювання, що нинішні протести підштовхнуть владу до заборони соцмереж або блокування їхньої роботи.

«Немає ліків», — кажуть кубинці. За останні кілька тижнів у країні різко погіршилася епідемічна ситуація. Кубу накрила друга хвиля пандемії коронавірусу. Острів увійшов до числа регіонів з найбільшою кількістю зареєстрованих випадків захворювання за чисельністю населення у Латинській Америці. Тільки 11 липня на Кубі було офіційно зареєстровано 6 750 випадків зараження коронавірусом та 31 смерть від ковіду. Учасники протестів стверджують, що реальна картина куди страшніша, уряд занижує цифри.

При цьому кубинська влада відмовилася від іноземних вакцин. Навіть російський «Супутник V» не захотіли застосовувати. Куба не бере участі й в міжнародній програмі COVAX, що допомагає країнам з низькими доходами отримувати вакцини та ліки. Президент Діас-Канель заявив, що у Куби є своя вакцина. Її розробив Центр генної інженерії та біотехнології Куби (CIGB). Вона називається Abdala. Нібито скоро почнеться масова вакцинація. Бездіяльність влади призвела до того, що лікарні перевантажені та не справляються з хворими на ковід. Кубинські користувачі соцмереж благають про міжнародну допомогу. Повідомленнь під хештегом #SOSCuba та #SOSMatanzas сьогодні у мережі величезна кількість.

Пандемія повністю паралізувала туризм, який є найважливішою економічною галуззю Куби. Це неминуче викликало зростання інфляції. До кінця 2021 року ціни на Кубі, попереджають економісти, можуть вирости на 900%! Йдеться про продовольство, ліки, основні товари. Щоб купити мило, олію, курятину, кубинцям доводиться вистоювати величезні черги. Уряд звинувачує у всьому США та введене Вашингтоном ембарго.

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