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Пожежа в лікарні Іраку — загинули понад 50 осіб у відділенні, де лікували хворих на коронавірус

9:10 13 липня 2021
Пожежа в лікарні

Під час пожежі в лікарні міста Насирія на півдні Іраку загинули щонайменше 52 людини. Ще кілька десятків постраждали. Як повідомляє Al Jazeera, багато з них перебувають у критичному стані з сильними опіками.

Причиною трагедії за одними даними стало коротке замикання, за іншими — вибух кисневого балона у відділенні, де лікували хворих на коронавірус. Воно згоріло практично дотла. Відділення, розраховане на 70 місць, було відкрито три місяці тому і на момент загоряння було переповнене. Будівля всупереч правилам безпеки була споруджена з легкозаймистих матеріалів.

Прем'єр-міністр Мустафа аль-Каземі наказав і заарештувати керівників системи охорони здоров'я та цивільної оборони міста. Серед затриманих був і завідувач лікарні.

Це вже не перший подібний випадок в країні. У квітні 82 людини загинули та близько сотні були поранені під час вибуху кисневого балона в лікарні Багдада.

Раніше, як писали «ФАКТИ», масштабна пожежа на заводі з виробництва соку в Бангладеш убила понад 50 осіб.

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