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Білл Гейтс зі сльозами на очах визнав, що в розлученні з Меліндою — його вина

8:13 13 липня 2021
Білл і Мелінда Гейтс

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс емоційно висловився про свіє розлучення з дружиною Меліндой, про яке було оголошено у травні цього року. Як повідомляє видання Page Six, це сталося на щорічній закритій конференції Allen & Co. в Сан-Валлі (штат Айдахо), яку прозвали «літнім табором для мільярдерів».

У бесіді на сцені з телеведучою CNBC Беккі Куїк, яка запитала його про розлучення і про те, якими будуть його наслідки для благодійного фонду Білла і Мелінди Гейтс, підприємець визнав, що це було його помилкою.

«Він зізнався, що напартачив. Він практично дав зрозуміти, що розлучення — це його провина. Він був дещо емоційним. І, схоже, був на грані того, щоб заплакати», — розповів виданню інсайдер. Інше джерело описало промову Гейтса, як «дуже зворушливу».

Гейтс не використав слово «роман», обговорюючи кінець свого шлюбу. Хоча раніше визнавав, що ні був вірний дружині.

«ФАКТИ» писали — У Білла Гейтса був службовий роман — через що у Microsoft проводили розслідування.

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