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Гігантський діамант продано за 12 мільйонів доларів у криптовалюті

14:59 12 липня 2021
Діамант

На аукціоні Sotheby's в Гонконзі пішов з молотка бездоганний діамант грушоподібної форми під назвою The Key 10138 (Ключ 10138) вагою 101.38 карата. Як повідомляє CNN, покупець (приватний колекціонер, особистість якого не розголошується) сплатив за нього 12,3 мільйона доларів у криптовалюті. Таким чином найчистіший діамант став найдорожчим дорогоцінним каменем і ювелірним виробом, який оплатили в такий спосіб. В який саме криптовалюті (біткойн або етеріум) була укладена угода, не повідомляється.

Це один з усього лише десяти діамантів вагою понад 100 каратів, які коли-небудь продавалися на аукціоні.

Раніше «ФАКТИ» писали, що крихітний малюнок Леонардо да Вінчі продали за 12 мільйонів доларів.

Фото Sotheby's

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