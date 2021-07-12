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Парашутист дивом вижив, пробивши дах житлового будинку і приземлившись в кухні

11:32 12 липня 2021
Пробитий дах

У місті Атаскадеро (американський штат Каліфорнія) під час навчань у британського солдата, який вистрибнув з літака з висоти майже 4600 метрів, не розкрився повністю парашут. В результаті неконтрольованого падіння військовослужбовець звалився на дах житлового будинку, пробив його та приземлився в кухні.

Як повідомляє KSBY, парашутист залишився живий і перебував у свідомості. Він отримав незначні травми та був госпіталізований. Господарів у момент вторгнення в їх житло не було вдома.

Британець заподіяв майну відносно невеликий збиток. При падінні він примудрився не зламати нічого з кухонних приладів і меблів. Так що постраждали лише дах і стеля.

Сусідка Роуз Мартін, дипломована медсестра, яку відразу покликали на допомогу інші сусіди, вважає, що солдат вижив дивом. «Адже він падав з такої висоти практично без парашута», — говорить вона.

Раніше «ФАКТИ» писали — У Швеції розбився літак з парашутистами — загинули дев'ятеро людей.

Фото Twitter / KSBY

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