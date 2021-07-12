Військові Путіна «загубили» танк посеред траси: інцидент потрапив на відео

У Росії, де нещодавно у Дагестані вибухнув і загорівся бойовий танк, стався новий інцидент з військовою технікою — її просто… загубили на трасі.

Відео розміщує «Меш». Обережно, присутня ненормативна лексика.

Відзначається, що інцидент стався на околиці Південно-Сахалінська — адміністративного центру Сахалінської області, що на Далекому Сході.

Виявилося, що танк, який транспортували військові, був, швидше за все, погано закріплений і втрачений на заокругленій ділянці дороги — водій міг просто не розрахувати радіус, і важка техніка перекинулася.

Раніше у мережу потрапили кадри з військових навчань «Кавказ-2020», під час яких у Астраханській області впала зенітна ракета, що її намагалися запустити із застосуванням комплексу С-400. Падіння відбулося у безпосередній близькості до військових, проте вибуху не сталося.

Фото — скріншот.

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