Не підозрював, що їде на останнє у житті побачення: модель заманила хлопця на секс, і незабаром його тіло знайшли в річці

В Англії загинув молодий чоловік, якого жорстоко побив наркоторговець з приятелями. Про це пише The Sun.

Трагедія трапилася після того, як 26-річний працівник готелю заборгував гроші наркоторговцю.

Наркодилер підмовив колишню дівчину хлопця відправити йому відверті фото в «Снепчаті» й запросити до себе додому на секс. А коли той приїхав, на нього жорстоко напали.

Хлопця прив'язали до стільця і дві години били руками, ногами і навіть батогом, який купила у секс-шопі мати моделі. Били наркоторговець та двоє його приятелів.

Потім тіло закинули у машину моделі, вивезли до річки й викинули у воду. Вранці мертвого хлопця знайшов фермер.

Як з'ясувалося, у злочині брала участь вся сім'я моделі. Вона сама допомагала відчищати забризкану кров'ю квартиру. Її батько приніс злочинцям чистий одяг і допомагав спалювати докази.

Поліція затримала всю групу. Їх усіх судитимуть. Дівчині загрожує довічний термін.

Раніше «ФАКТИ» писали про страшне вбивство 8-річного Ібрагіма Огли на Дніпропетровщині. Тіло хлопчика знайшли в одному з каналізаційних колекторів Покровська. У вбивстві підозрюють приятеля його матері.

фото thesun.co.uk/

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