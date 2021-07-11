27.16 / 27.36 32.09 / 32.45
Київ: +31
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Не підозрював, що їде на останнє у житті побачення: модель заманила хлопця на секс, і незабаром його тіло знайшли в річці

17:51 11 липня 2021
чоловік

В Англії загинув молодий чоловік, якого жорстоко побив наркоторговець з приятелями. Про це пише The Sun.

Трагедія трапилася після того, як 26-річний працівник готелю заборгував гроші наркоторговцю.

Наркодилер підмовив колишню дівчину хлопця відправити йому відверті фото в «Снепчаті» й запросити до себе додому на секс. А коли той приїхав, на нього жорстоко напали.

Хлопця прив'язали до стільця і дві години били руками, ногами і навіть батогом, який купила у секс-шопі мати моделі. Били наркоторговець та двоє його приятелів.

Потім тіло закинули у машину моделі, вивезли до річки й викинули у воду. Вранці мертвого хлопця знайшов фермер.

Як з'ясувалося, у злочині брала участь вся сім'я моделі. Вона сама допомагала відчищати забризкану кров'ю квартиру. Її батько приніс злочинцям чистий одяг і допомагав спалювати докази.

Поліція затримала всю групу. Їх усіх судитимуть. Дівчині загрожує довічний термін.

Раніше «ФАКТИ» писали про страшне вбивство 8-річного Ібрагіма Огли на Дніпропетровщині. Тіло хлопчика знайшли в одному з каналізаційних колекторів Покровська. У вбивстві підозрюють приятеля його матері.

фото thesun.co.uk/

902

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олена Громова

День Петра й Павла: історія, прикмети та традиції свята

Маша і Оля Полякови

Блиснула п'ятою точкою на тлі яхти: донька Олі Полякової розпочала підготовку до великої морської подорожі

завдання

Буде ще гірше: чому третина випускників провалили ЗНО з математики

Курорт

Пляжі азовського курорту перетворилися на цвинтар медуз: фотофакт

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.