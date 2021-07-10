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Світ

У Білорусі вітер зніс надувні атракціони разом з дітьми

22:25 10 липня 2021
Свято «Купали» у Білорусі

У суботу, 10 липня, під час республіканського свята «Купальє» (свято Івана Купала) в Олександрії, Могилевська область, сталася надзвичайна подія. Сильний вітер зніс надувні атракціони разом з дітьми.

МОЗ Білорусі повідомив, що постраждало п'ятеро людей — двоє дітей та троє дорослих. «Стан усіх пацієнтів задовільний. Для уточнення діагнозів проводиться медична діагностика», — заявили у відомстві.

Через кілька годин після події начальник головного управління з охорони здоров'я Могильовського облвиконкому Олександр Старовойтов уточнив кількість постраждалих. Їх виявилося семеро.

«Більше дісталося батькам, які супроводжували дітей та знаходилися поруч. По медичну допомогу звернулися як діти, так і дорослі… Всім надана необхідна допомога, всі відпущені додому. У однієї дівчинки під питанням перелом. Для уточнення діагнозу її було направлено на комп'ютерну томографію до Могилевської обласної дитячої лікарні», — розповів Старовойтов.

Відео інциденту потрапило у мережу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель працівника надувних атракціонів у Кирилівці.

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