Політ мільярдера Річарда Бренсона у космос: де і коли дивитися трансляцію

У неділю, 11 липня, британський мільярдер сер Річард Бренсон збирається полетіти у космос. Для своєї подорожі 70-річний бізнесмен використовує космоліт VSS Unity, який був побудований компанією Virgin Galactic, що належить Бренсону.

Раніше «ФАКТИ» детально розповідали про цей літальний апарат.

Ми будемо вести онлайн-трансляцію цієї важливої події. Її по праву можна назвати історичною, оскільки Бренсон, якщо все пройде за планом, стане першим у світі мільярдером, політ якого у космос від початку до кінця організовує приватна компанія.

Відеотрансляцію польоту VSS Unity дивіться тут.

Репортаж з космопорту «Америка», який було побудовано у штаті Нью-Мексико, розпочнеться о 15:00 за київським часом. Бренсон заявив, що весь політ — від старту до приземлення — триватиме не більше ніж півтори години. Вести відеорепортаж повинен популярний американський шоумен Стівен Кольбер. Він є лауреатом п'яти премій «Еммі» та двох премій «Ґреммі». Журнал Time двічі включав Кольбера до свого списку 100 найвпливовіших людей у світі.

Запланований політ отримав назву Unity 22. З Бренсоном полетять астронавти Колін Беннетт та Бетт Мозес, а також віцепрезидент Virgin Galactic Сіріша Бандла. Цю четвірку доповнять також пілоти Дейв Маккей та Майкл Массучі. Вони вже літали на VSS Unity та чудово знають цей космоліт.

Літаком-разгонщиком повинні управляти досвідчені пілоти Келлі Латімер та Фредерік Стеркоу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що 20 липня у космос планує відправитися американський мільярдер Джефф Безос.

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