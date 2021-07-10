Південь Челябінської області у вогні: пожежі вирують у семи населених пунктах

На півдні Челябінської області у Росії вирують лісові пожежі. Почалося все 8 липня у Карталинському районі. Через добу вогонь дістався двох населених пунктів — селищ Джабик та Запасне. Якщо 9 липня площа пожеж становила 5 000 гектарів, то у суботу, 10 липня, вона збільшилася у кілька разів та досягла 14 тисяч гектарів.

МНС Росії повідомляє, що на цей час згоріло понад 70 будівель, зокрема 46 житлових будинків. Цю інформацію підтверджують місцеві жителі. ТАРС повідомив про одного загиблого.

Із зони пожежі евакуювали поки 350 осіб, зокрема 150 дітей. Ситуація настільки серйозна, що на неї відреагував сам Володимир Путін. Президент Росії розпорядився відправити евакуйованих у Челябінській області дітей на відпочинок до морських санаторіїв.

Місцеві видання повідомляють, що деякі жителі постраждалих районів від евакуації відмовляються — бояться або просто не хочуть кидати свої будинки та городи.

Ввечері 10 липня, МНС рапортував про те, що від знищення вогнеборцям вдалося врятувати понад 1 800 будинків. Боротьба з вогнем ведеться вже на території семи населених пунктів. До гасіння залучено добровольців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про велику пожежу у Бангладеш. У місті Рупгандж згорів завод з виробництва соку. Загинули щонайменше 52 людини.

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